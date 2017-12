CVM Tomis i-a transferat pe Ilieş, Spînu şi Plotyczer

Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi-a asigurat serviciile a încă trei jucători pentru sezonul următor: Sergiu Ilieş, Andrei Spînu şi Mark Plotyczer. În cazul lui Sergiu Ilieş, este vorba despre o revenire la gruparea de pe Litoral, el evoluând la Constanţa şi în sezoanele 2006-2007 şi 2007-2008, când a realizat eventul cu CVM Tomis. De altfel, Ilieş are un palmares impresionant, cu zece titluri de campion în palmares: cu Elcond Zalău - în 1997, 1998 şi 1999, cu Deltacons Tulcea - în 2003, 2004 şi 2005, cu Hypo Tirol Innsbruck (Austria) - în 2006, cu CVM Tomis Constanţa - în 2007 şi 2008 şi cu Remat Zalău - în 2010. Sergiu Ilieş a împlinit 33 de ani pe 11 iulie, are 1,85 m înălţime şi joacă pe postul de coordonator. A doua achiziţie a vicecampioanei României este internaţionalul Andrei Spînu, campion al Germaniei în sezonul trecut cu VfB Friedrichshafen. Spînu s-a născut în Republica Moldova, dar s-a mutat încă din copilărie în România şi are cetăţenie română. A mai jucat la CSS LAPI Dej şi Universitatea Cluj, iar în 2009 a fost convocat la naţionala de seniori a României. Andrei Spînu are 23 de ani, 2,10 m înălţime şi joacă pe postul de centru. Mark Plotyczer, născut pe 19 februarie 1987, în Brazilia, şi naturalizat britanic, a fost unul dintre cei mai buni jucători ai naţionalei Marii Britanii în cele patru meciuri jucate contra României în ediţia 2010 din Liga Europeană. Plotyczer evoluează pe postul de extremă, are 1,95 m înălţime, iar în sezonul trecut a jucat în Grecia, la AO Kifisias.

Antrenorul formaţiei constănţene, Viktor Sidelnikov, care îl va avea ca secund pe Răzvan Parpală, fostul coordonator de joc al CVM Tomis, a programat reunirea lotului pentru data de 5 august. În perioada 8-21 august, CVM Tomis va efectua un cantonament la Buzău, iar pe 25 august va pleca în Rusia, la Sankt Petersburg, pentru un al doilea cantonament de două săptămâni. În această vară, de la formaţia constănţeană au plecat Firpo, Despotovski, Svetozarevic, Hernandez, Laza, M. Pavel, Voinea, Szalai, Sajnberger, Romero şi Tănăsescu. Au rămas Began, Dumitrache, Macovei şi Mihăilă şi au venit Lescov, Ilieş, Chiţigoi, Spînu, Ocunschi, Bahov, Markuşev, Zahar, Plotyczer şi Oliveira.

„Acesta este lotul cu care vom aborda viitorul campionat şi cu care sperăm să eliminăm pe SSC Berlin, în Cupa CEV, şi să câştigăm din nou campionatul şi Cupa României. Din păcate, Mark (n.r. - Plotyczer) s-a îmbolnăvit de tromboflebită în timpul Ligii Europene şi s-a internat în spital, în Brazilia. Urmează să aflăm perioada de indisponibilitate şi să decidem dacă mai aducem un alt jucător. Intenţionăm să transferăm ori o extremă, ori un universal. În al doilea caz, îl vom folosi pe Chiţigoi ca extremă, mai ales că el a mai jucat pe acest post, cu ani în urmă, dar şi la echipa naţională, în această vară”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis.