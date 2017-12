CVM Tomis, în aşteptarea confruntării cu CSM Bucureşti

Cu trei zile înaintea debutului în noul campionat al Diviziei A1 la volei masculin, CVM Tomis a susţinut un meci amical la Constanţa, în compania vechilor rivali de la Dinamo Bucureşti, meci câştigat cu 3:2. „Nu ştiu care este adevăratul potenţial al lui Dinamo, pentru că nu a jucat la maximum din potenţial. Voi putea da un pronostic în privinţa adversarelor la titlu abia după ce voi vedea şi celelalte formaţii din campionat”, a declarat Sidelnikov. Un test util pentru constănţeni, ţinând cont că partida s-a jucat în micuţa sală din Complexul Sportiv Tomis, unde CVM Tomis va evolua sâmbătă, de la ora 18.00, în prima etapă de campionat, contra nou-promovatei CSM Bucureşti. În faţa unui adversar care a abordat meciul de miercuri cu multă determinare şi care se anunţă ca una dintre contracandidatele la titlu, antrenorii Viktor Sidelnikov şi Răzvan Parpală au putut observa foarte clar problemele echipei constănţene, care mai are destule aspecte de pus la punct înaintea viitorului sezon. Antrenorul rus se confruntă înaintea debutului de campionat cu destule probleme de lot, bazându-se practic pe numai zece jucători. Refacerea lui Miseikis întârzie, lituanianul având încă două-trei săptămâni până va fi recuperat după accidentare, iar Dumitrache s-a transferat la Unirea Dej. În aceste condiţii, universalul Ditlevsen îl are deocamdată ca rezervă pe Chiţigoi, care este titular pe postul de... extremă! Britanicul Plotyczer, care şi el are unele probleme de sănătate, va ajunge la Constanţa abia peste câteva săptămâni, Zahar (16 ani) este prea tânăr, astfel că Merkushev este singura schimbare pe postul de extremă. În plus, coordonatorul slovac Janosik, transferat în urmă cu două săptămâni, mai trebuie să lucreze la relaţiile de joc cu trăgătorii.

„Nu pot face acum o comparaţie cu echipa Constanţei de anul trecut. Vom vedea în câteva luni, pentru că lotul este aproape în totalitate schimbat şi nu ştiu deocamdată care este potenţialul real al echipei”, a declarat după amicalul de miercuri Filip Despotovski, voleibalistul macedonean care în sezonul trecut a jucat pentru CVM Tomis, iar acum este la Dinamo. „Faţă de anul trecut, Constanţa are un lot mai tânăr, cu jucători de perspectivă, care în câţiva ani îşi vor atinge potenţialul maxim”, a opinat şi experimentatul Răzvan Purice, ultima achiziţie a formaţiei bucureştene. Nici Dinamo nu stă prea bine la capitolul schimbări, edificator fiind faptul că antrenorul Daniel Rădulescu a efectuat o singură schimbare pe parcursul celor cinci seturi din jocul cu Tomis. Sârbul Todorovic l-a înlocuit în mai multe rânduri pe Roman, care a fost trecut din nou, după câţiva ani, pe postul de extremă!

Aşa cum s-a întâmplat în ultimii ani, gruparea de pe Litoral şi-a prezentat oficial lotul cu care va aborda sezonul viitor în cadru festiv, la Melody Grand Ballroom din staţiunea Mamaia. Detalii despre festivitatea de aseară, precum şi o amplă galerie foto, în numărul de mâine al cotidianului Telegraf.