CVM Tomis, în efectiv complet

De ieri, Stelio De Rocco, antrenorul principal al echipei Club Volei Municipal Tomis Constanţa, îi are la dispoziţie pe toţi cei 14 jucători din lot. După ce au disputat luni seară ultimele meciuri pentru naţionalele României, respectiv Ungariei, Radu Began, Florin Voinea, Laurenţiu Lică şi Miklos Toronyai au fost învoiţi pentru ziua de miercuri, iar de joi au intrat în programul normal al echipei. „Mai avem o săptămînă de antrenamente pînă la meciul tur cu Lennik şi trebuie să fim foarte atenţi, pentru că patru jucători abia au venit de la echipele naţionale şi nivelul de pregătire nu este egal. Săptămîna aceasta am lucrat tare la capitolul fizic, iar în week-end vom disputa două meciuri amicale, care ne vor ajuta să vedem la ce stadiu de pregătire am ajuns”, a spus antrenorul Tomisului. „Aşteptăm cu nerăbdare meciul cu Lennik, ne-am antrenat foarte tare săptămîna aceasta, iar de astăzi (n.r. - ieri) sîntem în efectiv complet şi intrăm pe ultima linie dreaptă a pregătirilor”, a declarat şi argentinianul Sebastian Firpo. Cum campionatul intern se reia abia pe 17 ianuarie, CVM Tomis a perfectat pentru sfîrşitul acestei săptămîni două meciuri amicale, sîmbătă cu Steaua Bucureşti, iar duminică în compania lui Constam Buzău. Ambele jocuri se vor disputa în Sala Sporturilor din Constanţa, de la ora 16.00.

Naţionala masculină a României vrea “să se facă mare”!

Began, Lică şi Voinea, plus Toronyai au participat, ieri, la primul antrenament alături de coechipieri în 2009. Evident, principalul subiect de discuţie au fost meciurile din turneul de la Viena, cîştigat de naţionala României cu trei victorii din tot atîtea posibile. „La Viena am reuşit un turneu neaşteptat de bun pentru noi şi pentru mulţi de acolo. Se pare că noul staff tehnic a izbutit să obţină rezultate după numai cîteva zile de pregătire şi sper să continuăm să creştem în valoare. Decisivă a fost dorinţa de victorie a domnului Moculescu, dînsul a avut o influenţă mare asupra psihicului nostru, pentru că nu putea să schimbe altceva într-un timp atît de scurt. Este posibil orice la turneul din Grecia, pentru că echipele mici arată că sînt capabile de surprize mari. Şi noi vrem să ne facem mari!”, îşi doreşte căpitanul echipei naţionale, Laurenţiu Lică. „Au fost trei victorii muncite, trei victorii probabil nescontate la începutul turneului, avînd în vedere rezultatele noastre anterioare. Pe parcurs am demonstrat însă că sîntem o echipă competitivă, care am meritat din plin să ne clasăm pe primul loc. Cred că noul selecţioner a reuşit să umble la mentalitatea noastră, a încercat să scoată din fiecare jucător ce are mai bun. În plus, registrul tactic pe care l-a abordat a fost unul destul de complex şi nou pentru naţionala României. Sîntem bucuroşi cu toţii de această schimbare, sîntem bucuroşi că facem parte din acest lot al României, pentru că se doreşte performanţă şi vrem să demonstrăm că sîntem capabili şi de mai mult”, a declarat Florin Voinea.