CVM Tomis, în semifinalele campionatului

Conform aşteptărilor, disputa din primul tur al play-off-ului dintre formaţiile clasate pe locul 1 şi pe locul 8 în sezonul regulat le-a revenit favoritelor. Club Volei Municipal Tomis Constanţa a învins de două ori, cu scorul de 3:0, pe CSM Agronomia Bucureşti şi a obţinut calificarea în semifinalele Diviziei A1 la volei masculin, cu scorul general de 2-0. Aseară, în Sala Agronomia din Capitală, Tomis s-a impus cu 3:0 (25:14, 25:19, 28:26), după un joc în care a avut ceva emoţii doar pe finalul ultimului set. În actul al treilea, conştient că echipa sa nu mai are prea multe şanse la victorie, antrenorul Vicenţiu Dumitrescu a schimbat trei titulari, mizând pe Cl. Dumitru, Bontea şi Aldea în locul lui Butuc, Alecsăndruţ şi Drăghici. În această formulă, CSM a condus cu 24:23, dar voleibaliştii Tomisului au anulat această minge de set şi apoi au fructificat a treia minge de meci de care au beneficiat, cu un blocaj al lui Stoykov.

Jucătorii de la CVM Tomis şi-au dominat adversarii la toate capitolele, mai puţin la serviciu, unde iarăşi au greşit 13 execuţii, dar au făcut diferenţa cu blocajul. 16-7 a fost raportul punctelor reuşite cu blocajul, dintre care Tomis a reuşit opt doar în primul set!

„Este important că nu a trebuit să mai jucăm şi al treilea meci, astfel încât ne putem pregăti mai bine pentru meciurile din semifinala cu Baia Mare sau Dej. Jocul a fost foarte bun în primele două seturi, iar în al treilea au apărut câteva greşeli pe atac şi de aceea am ajuns la prelungiri. Consider că am controlat meciul de la început până la sfârşit şi sunt mulţumit de evoluţia echipei. Am fost superiori din punct de vedere tactic, elocvent fiind faptul că am reuşit opt puncte cu blocajul în primul set, ceea ce este foarte mult. De aceea nici nu am făcut decât schimbări tactice, pentru apărare sau serviciu”, a declarat Martin Stoev, antrenor principal la CVM Tomis.

Au evoluat - CSM Agronomia (antrenor Vicenţiu Dumitrescu): Butuc - Alecsăndruţ, Macovei, Măcicăşan, Didorciuc, Drăghici şi Gavrilovic - libero (au mai jucat: Cl. Dumitru, Bontea, Aldea şi Stoica); CVM Tomis (antrenor Martin Stoev): Gonzalez - Gontariu, Bojovic, Spînu, Stoykov, Terzic şi Samardzic - libero (au mai jucat: Tănăsescu, Lescov şi Stancu).

Celelalte rezultate înregistrate ieri în play-off, meciul al doilea: VCM LPS Piatra Neamţ - SCM U. Craiova 0:3 (15:25, 25:27, 25:27) - 0-2 scor general; Ştiinţa Explorări Baia Mare - Unirea Dej 3:1 (25:22, 25:15, 19:25, 29:27) - 1-1 scor general; Dinamo Bucureşti - Remat Zalău 3:2 (25:16, 25:16, 22:25, 12:25, 15:13) - 1-1 scor general. Meciul al treilea este programat duminică, la Dej şi Zalău (în primul tur din play-off se joacă în sistemul “cel mai bun din trei partide”).

În semifinale, CVM Tomis va întâlni învingătoarea disputei Ştiinţa Explorări Baia Mare - Unirea Dej. Semifinalele se vor disputa în sistemul “cel mai bun din cinci partide”. Pe 23 şi 24 martie se va juca la Constanţa, pe 28 şi 29 martie CVM Tomis va evolua în deplasare (al patrulea meci dacă va mai fi necesar), iar dacă scorul la general va fi egal, 2-2, ultima partidă va avea loc tot la Constanţa, pe 3 aprilie.