CVM Tomis, în vacanţă până pe 3 ianuarie

Voleibaliştii de la CVM Tomis Constanţa intră de astăzi într-o binemeritată vacanţă până pe 3 ianuarie, când este programată reluarea pregătirilor în vederea părţii a doua a sezonului 2012-2013. Jucătorii antrenaţi de Radovan Gacic şi Erkan Togan au încheiat turul Diviziei A1 la volei masculin pe prima poziţie, cu 23 de puncte, dar returul se anunţă unul extrem de interesant, diferenţa faţă de următoarele clasate nefiind prea mare: SCM U. Craiova are 21 de puncte, iar Unirea Dej, 20p. Jucătorii Tomisului se gândesc deja la retur, sperând ca înaintea partidelor decisive pentru titlu să fie tot pe primul loc, pentru a beneficia de avantajul mai multor meciuri pe teren propriu în play-off.

SĂRBĂTORI FERICITE! „Ne apropiem de finalul unui an pe care îl putem considera foarte bun, mai ales că am participat, în premieră, în Liga Campionilor, cea mai importantă competiţie europeană intercluburi, iar în cea mai puternică grupă am obţinut patru puncte. În plus, în anul în care am sărbătorit zece ani de la înfiinţarea clubului, pe lângă fericirea şi satisfacţia de a evolua în Liga Campionilor, au apărut şi primele rezultate notabile ale Centrului de copii şi juniori, CVM Tomis devenind, pentru prima oară, campioană naţională la nivelul cadeţilor şi speranţelor. Acum, când ne apropiem de sfârşitul anului, conducerea, jucătorii şi staff-ul Club Volei Municipal Tomis Constanţa urează tuturor iubitorilor voleiului Sărbători Fericite, multă sănătate şi tradiţionalul La Mulţi Ani şi să sperăm că anul viitor le vom putea oferi satisfacţia câştigării celui de-al patrulea titlu de campioană din istoria clubului şi obţinerea pentru a şaptea oară a Cupei României!”, a declarat Serhan Cadâr, directorul executiv al CVM Tomis.