CVM Tomis începe duelul cu Dinamo, din semifinale

Astăzi și mâine, de la ora 17.00 (în direct pe Neptun TV), Sala Sporturilor din Constanța va găzdui două meciuri între CVM Tomis și Dinamo București, formații care se întâlnesc în semifinalele turneului locurilor 1-4 din play-off-ul Diviziei A1 la volei masculin. Urmează două partide programate la Bucureşti, la sfârșitul acestei săptămâni, iar ultima, dacă va fi necesară, va avea loc tot la Constanţa (2 aprilie). Se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci partide”, ultimele două meciuri disputându-se doar la nevoie. Cealaltă semifinală a turneului locurilor 1-4, CSVM Zalău - SCM U. Craiova, a debutat aseară, iar partida a doua este programată astăzi, de la ora 17.30 (în direct pe Digi Sport 2).

DUPĂ DINAMO URMEAZĂ... TOT DINAMO

Practic, Dinamo este ultimul adversar al Tomisului din campionat și primul din... play-off, cele două formații întâlnindu-se și în ultima etapă din sezonul regulat, la București. Și acum zece zile, și în turul campionatului, CVM Tomis a avut câștig de cauză, impunându-se la zero, astfel că formația constănțeană pornește cu prima șansă la calificarea în finala Diviziei A1. De altfel, acel meci din ultima etapă a fost decisiv pentru clasarea bucureștenilor pe locul 4, datorită setaverajului inferior comparativ cu SCM U. Craiova! „Dinamo a fost mult timp pe locul 3, dar încet-încet a pierdut avansul față de Craiova și a terminat pe locul 4. Noi ne puteam alege adversarul din semifinală și am fi jucat cu Craiova dacă am fi pierdut un punct în meciul cu Dinamo din ultima etapă, dar echipa noastră joacă întotdeauna la victorie și așa a fost să fie. Oricum, Craiova și Dinamo sunt cam la același nivel, de aceea au și terminat la egalitate de puncte în clasament, fiind departajate numai de setaveraj. Poate că, totuși, echipa din Craiova a prins o formă ceva mai bună în acest final de campionat”, a explicat Martin Stoev, antrenorul principal al echipei constănțene. „Craiova sau Dinamo, ne era indiferent pe cine întâlnim în semifinală. În 95% din meciurile acestui campionat depinde numai de noi ca să obținem victoria. Restul de 5% înseamnă accidentări neprevăzute în tabăra noastră sau evoluții extraordinare ale echipelor adverse, dar și în aceste cazuri probabil că am câștiga tot noi, dar în cinci seturi. Avem două partide pe teren propriu în două zile și trebuie să câștigăm cât mai rapid, să nu stăm prea mult pe teren”, a adăugat universalul Ventzislav Simeonov. „Trebuie să ne pregătim cât mai bine pentru întâlnirile cu orice adversar, pentru că echipele din campionatul României sunt destul de apropiate valoric. Noi am jucat multe meciuri dificile în acest sezon, iar de acum încolo totul începe de la zero. Trebuie să găsim motivația necesară pentru partidele cu Diinamo, chiar dacă în campionat i-am învins de două ori cu 3:0”, a precizat libero-ul Nikola Rosic.

CVM TOMIS ARE 28 DE VICTORII CONSECUTIVE ÎN COMPETIȚIILE OFICIALE INTERNE!

În ciuda unei diferențe evidente de valoare între cele două echipe, Tomis nu trebuie să se considere deja finalistă. Constănțenii nu uită că ultima echipă care i-a învins într-o competiție internă este chiar... Dinamo! Constănțenii nu au mai pierdut un meci intern din 2 aprilie 2014, când Dinamo câștiga cu 3:1 meciul de pe teren propriu din semifinala Diviziei A1, seria fiind încheiată a doua zi de Zhekov și compania, 3-1 scor general. „Dinamo ne-a învins ultima oară în România, dar la meciul de atunci am avut și multe probleme cu accidentările unor jucători, cum ar fi Nemec, Laza și Rodriguez. Ei au fost la spital imediat după acea partidă, pentru a se trata, dar a doua zi am învins și ne-am calificat în finală”, își amintește Stoev. De atunci, CVM Tomis Constanța a înregistrat o incredibilă serie de victorii în competițiile oficiale interne, 28! Este vorba despre ultimele patru meciuri din sezonul precedent (ultimul din semifinala cu Dinamo și cele trei ale finalei cu CSVM Zalău) plus alte 24 din sezonul actual: 22 în Divizia A1 și două în Cupa României.