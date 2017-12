CVM Tomis începe sâmbătă asaltul decisiv pentru titlu

Sâmbătă, în Divizia A1 la volei masculin, va debuta play-off-ul, faza finală a campionatului, pe care CVM Tomis Constanţa o va aborda de pe poziţia câştigătoarei sezonului regulat. Regulamentul competiţiei prevede că în primul tur din play-off, care se joacă în sistemul ”cel mai bun din trei partide”, echipa de pe locul întîi (CVM Tomis, 52 de puncte) va avea ca adversară formaţia de pe locul 8 (CSM Agronomia Bucureşti, 26 de puncte). Primul meci va avea loc sâmbătă, la Constanţa, de la ora 17.00 (partida va fi transmisă în direct la Neptun TV), iar al doilea la Bucureşti, pe 13 martie. Dacă va fi necesar, eventualul meci decisiv este programat tot la Constanţa, pe 17 martie.

În mod normal, principala candidată la titlu nu se poate “împiedica” de o formaţie care s-a calificat pentru play-off în penultima etapă, având un singur punct în plus faţă de ocupanta locului 9, Phoenix Şimleul Silvaniei. Partea grea a play-off-ului va urma abia în semifinală, unde CVM Tomis ar putea întâlni învingătoarea disputei Unirea Dej - Ştiinţa Explorări Baia Mare. „Sunt convins că noi suntem principalii favoriţi la titlu, dar deocamdată nu am câştigat nimic. Am terminat sezonul regulat cu 12 puncte avans faţă de locul 2, ne-am demonstrat valoarea, dar în continuare orice este posibil în play-off”, afirmă centrul Sergiu Stancu. „Cred că avem şanse mari la titlu, ţinând cont de nivelul de joc pe care îl avem la ora actuală. Însă, de la vorbă la faptă e un drum lung. Suntem favoriţi la titlu, dar trebuie să demonstrăm asta pe terenul de joc, evoluînd cât mai bine şi câştigând partidele”, consideră coordonatorul Javier Gonzalez. „Cu siguranţă Tomis porneşte ca favorită în acest play-off. Trebuie să câştigăm toate meciurile cu CSM, dar este important şi să jucăm bine, pentru a prinde încredere înaintea viitoarelor meciuri din play-off şi ca să ne luăm viteză spre titlu”, spune antrenorul principal al formaţiei constănţene, Martin Stoev.