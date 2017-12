CAMPIONII ÎŞI DORESC UN START CU DREPTUL. Evenimentul sportiv al acestei săptămâni la Constanţa este reprezentat de meciul dintre CVM Tomis Constanţa şi Montpellier Volley, contând pentru 16-imile de finală ale Cupei CEV la volei masculin. Partida va avea loc în această seară, de la ora 20.15, în Sala Sporturilor din Constanţa, returul fiind programat marţea viitoare, de la ora 21.00, la Montpellier. Având ca obiectiv calificarea în Final Four, campioana României trebuie să treacă de francezi pentru a putea continua drumul în Cupa CEV. În caz contrar, CVM Tomis va ajunge în 16-imile de finală ale Cupei Challenge, ca şi în sezonul trecut, când Began şi compania s-au clasat pe locul 3 în Final Four-ul de la Izmir. „Este greu să egalăm rezultatul de anul trecut, dar sper ca şi în ediţia aceasta să facem meciuri la fel de bune şi să demonstrăm că acea performanţă nu a fost o întâmplare”, a declarat căpitanul Tomisului, Radu Began. Primul obstacol pentru constănţeni este formaţia din Montpellier, clasată pe locul 4 în ediţia trecută de campionat, dar care în noul sezon a înregistrat doar trei victorii în zece etape. Constanţa are avantajul unor jucători cu mai multă experienţă în Cupele Europene, dar şi obişnuinţa unor calificări reuşite după ce joacă pe teren propriu manşa tur. „Nu cred că are vreo importanţă unde jucăm returul. Noi am demonstrat în ediţia trecută că putem juca volei de calitate şi la Constanţa, şi în deplasare. Când jucăm bine în manşa tur, ne punem într-o poziţie bună şi pentru meciul retur”, a afirmat antrenorul principal Stelio De Rocco.

SUPORTUL PUBLICULUI VA FI FOARTE IMPORTANT. Campionii României au făcut şi un apel către publicul constănţean, dorindu-şi o sală plină la meciul de astăzi. „Pentru un meci cu Montpellier nu este nevoie să fii montat dinainte, pentru că în cursul partidei cu siguranţă va fi o presiune foarte mare. Sperăm ca publicul să fie alături de noi şi să ne ajute să obţinem o nouă victorie europeană”, a declarat Florin Voinea, extrema Tomisului. „Sper ca sala să fie plină, iar spectatorii să ne ajute, să fie pentru noi ca un al şaptelea jucător”, a spus şi Stelio De Rocco. Toţi spectatorii meciului CVM Tomis - Montpellier vor putea participa la o tombolă, organizată de DSJ Constanţa, în colaborare cu CVM Tomis. Premiile, în număr de 10, constau în echipament sportiv al clubului constănţean şi în obiecte promoţionale, dar va fi atribuit şi un premiu special! Intrarea publicului va fi liberă.

LICĂ A REVENIT LA CONSTANŢA. Universalul Laurenţiu Lică, jucător binecunoscut publicului constănţean, evoluează acum pentru adversara Tomisului, Montpellier. Lică a jucat la Constanţa în sezonul trecut, transferându-se în vară la echipa franceză. „Eu şi Lică suntem amici foarte buni şi în viaţa de zi cu zi. Când vorbim, îi urez mereu baftă pentru meciul care urmează, dar nu şi pentru cele cu noi!”, a spus Florin Voinea, coechipier cu Lică şi la echipa naţională a României. „Pe Lică îl ştim foarte bine, a jucat la noi anul trecut, însă nici pe coechipierii lui nu îi subestimăm”, spune Stelio De Rocco. „Este puţin ciudat să fiu adversar pentru foştii mei colegi, însă revin întotdeauna cu plăcere la Constanţa şi m-am bucurat să-mi revăd foştii coechipieri (n.r. - cele două echipe s-au “intersectat” în Sala Sporturilor, aseară). Noi nu stăm prea bine în campionat, dar un meci de cupă europeană este cu totul special. Sunt convins că vom face un joc bun şi cred că putem câştiga aici, la Constanţa!”, a declarat Lică. CVM Tomis nu va putea utiliza astăzi noile achiziţii, Szalai şi Mainville neavând încă drept de joc. De la Montpellier absentează centrul Stein, victimă a unei fracturi de stres, israelianul nefăcând deplasarea la Constanţa. Partida va fi arbitrată de Cihat Firincioglu (Turcia) şi Stamatios Michelinakis (Grecia).

Tot astăzi vor juca şi celelalte formaţii masculine româneşti din Cupele Europene. În Cupa CEV, Dinamo Bucureşti joacă pe teren propriu, de la ora 18.00, cu Buducnost Podgorica (Muntenegru), iar în GM Capital Challenge Cup, Remat Zalău îi întâlneşte, de la ora 19.00, pe ciprioţii de la Pafiakos Pafos, în timp ce Explorări Baia Mare îi înfruntă, de la ora 20.00, pe austriecii de la Posojilnica AICH/DOB, ambele în deplasare.