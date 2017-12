CVM Tomis întâlneşte o echipă de top din voleiul mondial

Publicul constănţean va putea să vadă mâine seară, în Sala Sporturilor, una dintre cele mai valoroase echipe de volei masculin din lume. Adversara vicecampioanei României, CVM Tomis Constanţa, va fi PGE Skra Belchatow, iar partida va conta pentru etapa a doua din Liga Campionilor.

În sezonul trecut, PGE Skra Belchatow a jucat finala Ligii Campionilor (2:3 cu Zenit Kazan, pe teren propriu) şi a devenit vicecampioană a Poloniei, după ce anterior câştigase şapte titluri naţionale consecutiv! Palmaresul lui Belchatow mai numără şase Cupe ale Poloniei (este actuala deţinătoare a trofeului) şi două locuri 3 în Liga Campionilor (2008 şi 2010). De asemenea, s-a clasat pe locul 2 la Campionatul Mondial al cluburilor, în 2009 şi 2010, şi pe locul 3 în 2012.

BELCHATOW SE BAZEAZĂ PE UN GRUP DE INTERNAŢIONALI POLONEZI. Deşi părea slăbită de plecarea vedetelor Kurek (la Dinamo Moscova) şi Mozdzonek (la ZAKSA Kedzierzyn-Kozle), ca şi a coordonatorului spaniol Falasca (39 de ani, în Rusia, la Ural Ufa), Skra pare a renaşte după permutările făcute în echipă de antrenorul Jacek Nawrocki. Trei rezerve din sezonul trecut au intrat în prima echipă şi s-au ”răzbunat” pe Kazan la Campionatul Mondial al cluburilor de la Doha, încheiat pe 19 octombrie. Cu Woicki, rezerva lui Falasca, cu Klos, rezerva lui Mozdzonek, cu universalul Wlazly transformat în extremă, pe postul lui Kurek, şi cu sârbul Atanasijevic titularizat ca universal, Belchatow s-a clasat pe locul 3 la Doha, unde a învins-o de două ori cu 3:2 pe Kazan, atât în grupă, cât şi în disputa pentru bronz, suferind o singură înfrângere în acest turneu, 2:3 în semifinala cu brazilienii de la Sada Cruzeiro. Cele două achiziţii din vară, Dejan Vincic (coordonatorul naţionalei Sloveniei) şi Yosleyder Cala Gerardo (extremă, cubanez naturalizat american), au fost mai mult rezerve până acum.

În campionatul intern, Skra a început mai slab, reuşind o singură victorie şi pierzând două partide cu 2:3, în faţa rivalelor la titlu, campioana Asseco Resovia Rzeszow şi ZAKSA, ultima chiar sâmbătă. Iată sextetul de bază utilizat la CM al cluburilor şi în campionat: Woicki - Atanasijevic, Klos, Plinski, Wlazly, Winiarski şi Zatorski - libero. Mai fac parte din lot Bakiewicz, sârbul Cupkovic şi olandezul Kooistra.

„NU NE TEMEM DE BELCHATOW, FIECARE MECI E UN NOU MECI”. Conştienţi de valoarea adversarilor, voleibaliştii constănţeni vor încerca să ofere o replică pe măsură acestei echipe de top. Cel mai bine îi cunoaşte pe polonezi extrema Marko Bojic, muntenegreanul care în sezonul trecut a jucat pentru Resovia. „Nu contează că au plecat câţiva jucători importanţi, Belchatow cam în fiecare an are echipă la fel de bună, pentru că are mereu un buget suficient de mare. Acum a plecat Kurek la Dinamo Moscova, dar l-au reprofilat pe universalul Wlazly ca extremă, iar pe universal au promovat un sârb tânăr, Atanasijevic. Asta nu înseamnă că sunt mai slabi ca anul trecut, Belchatow va fi întotdeauna un adversar extrem de puternic”, a spus Bojic. „Eu cred că echipa noastră are şanse în orice meci să câştige, mai ales când joacă pe teren propriu. Fiecare meci e un nou meci. Nu ne temem de Belchatow, chiar dacă a luat locul 3 la Doha”, a declarat Olli-Pekka Ojansivu.

TOMBOLĂ CU PREMII PENTRU SPECTATORI. Partida CVM Tomis - Belchatow, din etapa a doua a Ligii Campionilor, este programată mâine, de la ora 20.30, în Sala Sporturilor. Clubul constănţean a anunţat că biletul de intrare la meci costă 10 lei, iar elevii şi studenţii vor avea intrarea gratuită. La această partidă, conducerea clubului va organiza o tombolă cu premii, constând într-un televizor color, un DVD şi un toaster. Celălalt meci din Grupa E, Fenerbahce Grundig Istanbul - Dinamo Moscova, se dispută astăzi, de la ora 20.00.