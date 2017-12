CVM Tomis întîlneşte o fostă cîştigătoare a Ligii Campionilor

Eveniment de excepţie pentru sportul constănţean: Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui la sfîrşitul acestei săptămîni o fostă cîştigătoare a Ligii Campionilor la volei masculin, echipa germană VfB Friedrichshafen. Multipla campioană a Germaniei va fi adversara campioanei României, CVM Tomis Constanţa, în trei amicale de lux, primele meciuri de pregătire a noului sezon pentru ambele formaţii. Partidele sînt programate astăzi, de la ora 19.30, vineri, de la ora 17.00, şi sîmbătă, de la ora 16.30. „Este extraordinar că putem juca meciuri amicale cu o echipă atît de puternică şi trebuie să apreciem eforturile domnului Strutinsky, care a discutat cu domnul Moculescu şi a aranjat aceste partide. Este cu atît mai bine pentru ambele echipe să dispute amicale contra unor adversari valoroşi, pentru ca noi, antrenorii, să ne facem o idee despre actualul stadiu de pregătire al jucătorilor”, consideră Stelio De Rocco, antrenor principal la Tomis. „Vor fi două meciuri bune pentru noi, împotriva unei echipe de valoare, care joacă an de an în Liga Campionilor. O echipă cu un antrenor foarte bun, pe care îl avem şi noi la naţională. Va fi revedere plăcută şi cu doi colegi de naţională, Gontariu şi Spînu, care au ajuns vara aceasta la echipa domnului Moculescu. Sper ca aceste partide să ne ajute foarte mult”, a declarat căpitanul Tomisului, Radu Began. „Ne bucură că vom avea ocazia să ne revedem cu domnul Moculescu, cu antrenorul secund Ulf Quell, pe care îi avem la naţională. E o plăcere pentru noi, pentru că anul acesta am petrecut circa patru luni de zile împreună, la echipa naţională”, a spus Florin Voinea.

VfB Friedrichshafen vine la Constanţa cu doi internaţionali români

Adversara Tomisului, VfB Friedrichshafen, vine la Constanţa cu 10 dintre cei 15 jucători pe care îi are în lot. Nu vor face deplasarea în România Rosici, Grozer, Bohme, Steuerwald şi Honore. Primii patru sînt internaţionali şi au fost învoiţi, urmînd să revină la antrenamente cu echipa de club începînd de săptămîna viitoare, iar ultimul este accidentat. Lotul cu care antrenorii Stelian Moculescu şi Ulf Quell vor aborda viitorul sezon cuprinde următorii jucători: Lukas Tichacek, Lukas Kampa (coordonatori), Joao Jose, Marc Honore, Marcus Bohme, Lukas Bauer, Andrei Spînu (centri), Idner Lima Martins „Idi”, Andre Ricardo Lukianetz, Christian Fromm, Andras Geiger (extreme), Georg Grozer, Adrian Radu Gontariu (universali), Markus Steuerwald, Nikola Rosici (libero). „Cei mai cunoscuţi jucători din echipa antrenată de Stelio de Rocco sînt cubanezul Ihosvany Hernandez şi coordonatorul argentinian Sebastian Firpo. Este o echipă multinaţională, dar alcătuită numai din profesionişti. O echipă puternică, pe care în nici un caz nu o subestimăm şi pe care o considerăm ca un adversar perfect pentru noi”, a declarat Moculescu pentru site-ul oficial al grupării germane. „Avem mulţi jucători noi în lot şi scopul acestor partide este ca ei să se obişnuiască să joace împreună. Asta mă interesează în primul rînd, nu dacă vom cîştiga sau nu la Constanţa”, a mai spus selecţionerul naţionalei României, referindu-se la Geiger, Fromm, Rosici, Lukianetz, Bohme, Gontariu, Bauer şi Spînu, cu toţii transferaţi în vară la Friedrichshafen. Săptămîna viitoare, pe 23 şi 24 septembrie, VfB va participa la Turneul Campionilor, de la Innsbruck, alături de Hypo Tirol, Tours VB (Franţa) şi CZ Kladno (Cehia), iar sîmbăta şi duminica viitoare va primi vizita Tomisului Constanţa, pentru ultimele verificări înainte de începerea campionatului german.