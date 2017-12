CVM Tomis, între Piatra Neamţ şi Istanbul

Jucătorii de la Club Volei Municipal Tomis se antrenează câteva zile la Constanţa, între turneele programate la Piatra Neamţ, săptămâna trecută, şi Istanbul, săptămâna aceasta. Reamintim că deţinătoarea titlului şi a Cupei României a susţinut, la sfârşitul săptămânii trecute, trei meciuri de verificare în compania naţionalei de seniori a României, care se pregăteşte pentru un turneu de calificare la Campionatul Mondial. CVM Tomis a câştigat de două ori şi a pierdut o dată în faţa naţionalei, după 13 seturi jucate sub Pietricica.

„Nu a fost un turneu propriu-zis la Piatra Neamţ, pentru că am jucat numai contra naţionalei României. Am folosit toţi jucătorii din lot şi cred că a fost bine pentru primele noastre meciuri împreună. În aceste partide nu a fost atât de important rezultatul. În prima zi am jucat foarte bine, echipa a comis puţine erori. În ziua a doua, după primele trei seturi a intervenit puţin o lipsă de motivaţie din partea echipei noastre, dar şi oboseala. În general, sunt mulţumit de aceste meciuri, pentru că au putut evolua şi jucătorii tineri, Aciobăniţei şi Tarţa”, a declarat antrenorul principal Martin Stoev.

„A fost un turneu foarte util, în care am avut condiţii bune de pregătire şi de joc. Cred că, pentru această etapă, turneul şi-a atins scopul, acela de a juca pentru întâia oară în noua alcătuire a echipei şi de a încerca să formăm cît mai repede conexiunile între noi, ca jucători”, a spus centrul Sergiu Stancu, unul dintre puţinii jucători care au realizat eventul anul trecut şi au rămas în lotul Tomisului.

Săptămâna aceasta, campioana României va juca în turneul de la Istanbul, care va reuni la start patru formaţii aflate în pregătire şi pentru viitoarea ediţie a cupelor europene. Vineri, de la ora 16.00, CVM Tomis va întâlni pe Galatasaray Istanbul, sâmbătă, de la ora 14.00, pe Istanbul BBSK, iar duminică, tot de la ora 14.00, pe Olympiacos Pireu.