CVM Tomis, învingătoare în Cipru

CVM Tomis Constanţa a făcut un pas decisiv spre calificarea în sferturile de finală ale Cupei Challenge la volei masculin după victoria înregistrată aseară, scor 3:0, la Limassol, în confruntarea cu echipa cipriotă Nea Salamina Famagusta. Duelul din manşa tur a optimilor de finală a fost unul controlat de formaţia constănţeană, care nu a avut emoţii în partida disputată în sala LTV AEL, scorul pe seturi fiind elocvent. În primul set, Tomis a impresionat prin serviciu şi blocaj, cu Everaldo şi Birău (a servit de la 8:5 la 15:5) în prim plan, diferenţa de valoare fiind evidentă şi în setul secund, adjudecat la pas de voleibaliştii pregătiţi de Martin Stoev şi Victor Karagyozov. Doar setul al treilea a fost echilibrat până la primul time-out tehnic, după care formaţia noastră s-a desprins fără probleme. Scor final: Nea Salamina Famagusta - CVM Tomis Constanţa 0:3 (16:25, 15:25, 15:25). Evoluţia scorului - setul 1: 5:8, 6:16, 11:19, 16:25 (24 de minute); setul 2: 3:8, 8:12, 10:16, 13:20, 15:25 (21 de minute); setul 3: 7:8, 12:16, 12:19, 15:25 (21 de minute).

Au evoluat - Nea Salamina (antrenori Antonis Konstantinou şi Christos Christou): De Amo - Zuravljov (cpt.), Demetriou, Alexiou, Dimov, Apostolou şi Platritis - libero, au mai jucat: Adamou, Pafitis, Chatzifilippou şi Achilleos; CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Victor Karagyozov): Blanco - Maiyo, Bojovic, Birău, Voinea, Everaldo şi Ivanov - libero, a mai jucat: Torcello. Au arbitrat: Bojan Brlas (Croaţia) şi Tomas Vojtisek (Cehia).

Întâlnirea retur este programată marţi, 7 februarie, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanţa. Voleibaliştii Tomisului vor reveni la Constanţa în această noapte, fiind deja cu gândul la partida de duminică, din etapa a 16-a a Diviziei A1, când vor întâlni, în Sala Sporturilor, de la ora 12.00, pe Universitatea Cluj.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Prin mobilizarea pe care am avut-o în această partidă am reuşit ca meciul să fie aşa de scurt. Acesta a fost şi scopul nostru, acela de a nu oferi prea multe şanse adversarului şi ne bucurăm că acest lucru s-a şi concretizat. Aşteptăm acum returul de la Constanţa. Consider că în proporţie de nouăzeci la sută suntem calificaţi în sferturi”, a spus extrema Florin Voinea, completat de universalul Philip Maiyo: „Am fost concentraţi pe toată durata jocului. Am încercat să nu facem multe greşeli şi nu le-am oferit prea multe şanse gazdelor”. „Din fericire, a fost o victorie uşoară. Diferenţa de lot şi-a spus cuvântul. Din păcate, a fost foarte frig în sală, iar băieţii au dorit să încheie cât mai rapid partida. Trebuie să fim prudenţi şi să fim atenţi acasă, în retur, pentru ca să nu avem probleme. Vom vedea cine va fi adversarul din sferturi. Olympiacos Pireu a trecut destul de greu, în tur, de Maccabi Tel Aviv. Consider că valoarea lotului ne dă speranţe la calificarea în semifinale şi apoi în finala Challenge Cup”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis.