CVM Tomis, învinsă de campioana Bulgariei

Formaţia constănţeană Club Volei Municipal Tomis a pierdut şi al doilea meci susţinut în Grupa A la Cupa “Mării Negre”, 1-3 cu ŢSKA Sofia, şi va disputa sîmbătă, de la ora 15.00, finala pentru locurile 5-6, în compania bulgarilor de la Lukoil Burgas. Confruntarea dintre campioanele României şi Bulgariei a început cu un prim set în care constănţenii au adunat prea multe erori neforţate, iar sofioţii au condus în permanenţă, cîştigînd cu 25-18. Schimbarea lui Daivison cu Voinea a îmbunătăţit preluarea şi apărarea în linia a doua a gazdelor, care au dominat setul secund şi au egalat după 25-20. În setul următor însă, greşelile au reapărut şi ŢSKA s-a impus clar, cu 25-19. Mult mai echilibrat a fost setul al patrulea, în care totuşi constănţenii s-au aflat mult timp în avantaj, ratînd şi trei mingi de set! Bulgarii în schimb au concretizat-o pe prima de care au beneficiat, punînd capăt partidei după 28-26 în ultimul set. „Astăzi am jucat şi... nu am jucat! Am pierdut prea multe puncte pe mîna noastră şi cred că mental trebuie să fim mai puternici. Voleiul este sport repetitiv, iar la Tomis aceiaşi jucători fac aceleaşi greşeli! Trebuie să încerc să le corectez, trebuie să fac schimbările necesare”, a comentat Stelio De Rocco evoluţia echipei sale. „Am pierdut astăzi (n.r. - vineri), dar nici în celelalte două meciuri nu am jucat mai bine. Poate că înfrîngerile acestea ne vor prinde bine şi vom trage învăţămintele necesare. Am avut adversari puternici, dar şi pretenţiile noastre sînt mari, aşa că trebuie să jucăm şi să începem să cîştigăm!”, a declarat Radu Began, căpitanul Tomisului.

Au evoluat - Tomis (antrenor: Stelio De Rocco): Firpo - Lică, Began, Ivkovic, Ashlei, Daivison şi libero Tănăsescu (au mai jucat: Toronyai, Miseikis, Voinea, Macovei şi Milotin); Sofia (antrenor: Aleksandr Popov): Zarev - Maiyo, Todorov, Ivanov, Pascual, Kolev şi libero Peev (au mai jucat: Naidenov, Salparov şi Bonev). Au arbitrat: Lucian Vlad (Constanţa) şi Alin Mateizer (Ploieşti).