CVM Tomis, învinsă de SCC Berlin

Aseară, la Berlin, CVM Tomis Constanţa a debutat cu stângul în ediţia 2010-2011 a Cupelor Europene intercluburi. Formaţia de pe Litoral a cedat în manşa tur din 16-imile de finală ale Cupei CEV, echipa germană SCC Berlin impunându-se cu scorul de 3:0 (25:21, 25:13, 25:16). Antrenorii echipei constănţene, Viktor Sidelnikov şi Răzvan Parpală, au operat o singură modificare în echipa care a jucat în ultima etapă de campionat, cu Steaua. Zoltan David a fost titularizat pe postul de extremă, în locul lui Igor Merkushev, iar voleibalistul maghiar şi-a făcut un debut promiţător la CVM Tomis. Publicul din Sommeringhalle a aplaudat o victorie în număr minim de seturi a echipei germane, însă calificarea se va decide în returul de la Constanţa. Tomis are nevoie de un succes pe teren propriu, la orice scor, apoi trebuie să câştige “setul de aur”, care va departaja echipele în cazul egalităţii de victorii pe ansamblul celor două manşe.

Prestaţia constănţenilor în meciul de aseară a fost una inconstantă. CVM Tomis a echilibrat disputa doar în setul întâi şi în prima parte a setului al treilea. În rest, gazdele au arătat un joc solid, chiar dacă nu strălucitor, în care s-a evidenţiat universalul sârb Spirovski, 32 de ani, care a fost cel mai eficient jucător de pe teren. Nici schimbările efectuate de Sidelnikov în setul al treilea (Janosik, Ditlevsen şi Spînu în locul lui Lescov, Chiţigoi şi Began) nu au mai putut întoarce soarta meciului. De altfel, nemulţumit de prestaţia lui Janosik, antrenorul rus l-a chemat pe bancă la scorul 11:7! Returul va avea loc în Sala Sporturilor din Constanţa, miercurea viitoare, de la ora 20.15.

Au evoluat - SCC Berlin (antrenor Mark Lebedew): Skach - Spirovski, Fischer, Galandi, Hidalgo, Touzinsky şi Krystof - libero; CVM Tomis (antrenori Viktor Sidelnikov şi Răzvan Parpală): Lescov - Chiţigoi, Macovei, Began, David, Bahov şi Mihăilă - libero (au mai jucat: Sigoli, Janosik, Ditlevsen şi Spînu). Au arbitrat: Jaroslav Krsek (Cehia) şi Alan Gormally (Irlanda).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Consider că echipa mea nu a jucat slab astăzi (n.r. - ieri), dar nu am făcut faţă decât la trei din cele cinci elemente fundamentale în volei: la serviciu, la blocaj şi la apărare. Din păcate, nu a mers preluarea şi atacul în forţă, iar coordonatorul nu are experienţă şi nu a ştiut ce să facă în situaţii limită. În primul set şi-a pierdut concentrarea şi nu a reuşit să găsească soluţiile cele mai bune pentru atac. În celelalte seturi nu am avut aproape deloc preluare şi asta s-a văzut” - Viktor Sidelnikov (antrenor principal CVM Tomis). „În primul set am jucat un pic mai bine, dar în setul al doilea adversarii au forţat serviciul, nouă nu ne-a mers preluarea şi de aici s-a rupt firul. Din păcate, nu am găsit soluţii pentru a ieşi din aceste momente dificile. Vom încerca să ne luăm revanşa pe teren propriu” - Radu Began (căpitan CVM Tomis). „Cred că am făcut un joc foarte bun, chiar dacă echipa din Constanţa ne-a surprins cu un blocaj puternic. Calificarea se decide în retur, chiar dacă noi am câştigat uşor astăzi (n.r. - ieri)” - Salvador Hidalgo Oliva (jucător SCC Berlin).

ÎNFRÂNGERI PE LINIE PENTRU ECHIPELE ROMÂNEŞTI. Ieri au jucat şi celelalte reprezentante ale României în Cupele Europene intercluburi. La Zalău, Remat a debutat cu stângul în Liga Campionilor, Grupa D. Conform aşteptărilor, formaţia poloneză PGE Skra Belchatow s-a impus în număr minim de seturi, scor 3:0 (25:23, 25:21, 25:18), însă zălăuanii au oferit o replică bună, mai ales în primele două seturi. În Cupa Challenge, Unirea Dej a jucat pe terenul echipei slovace Chemes Humenne, care a câştigat cu 3:1 (25:20, 22:25, 25:20, 25:20). Dinamo Bucureşti, în Cupa CEV, a fost foarte aproape de singura victorie românească în această primă zi de Cupe Europene, însă echipa slovenă a întors rezultatul de la 1:2 la seturi şi a fost mai norocoasă pe final: Salonit Anhovo Kanal - Dinamo 3:2 (22:25, 25:22, 21:25, 27:25, 17:15).