CVM Tomis îşi află azi adversarele din Liga Campionilor

În această seară, la Hofburg Palace din Viena va avea loc tragerea la sorţi a grupelor Ligii Campionilor la volei. Aşa cum ne-a obişnuit în ultimii ani, Confederaţia Europeană de Volei (CEV) va organiza cu această ocazie şi Gala Voleiului European, în care va oferi premii pentru cei mai valoroşi jucători din sezonul trecut. Show-ul va începe la ora 21.15 (ora României) şi va putea fi urmărit în transmisiune directă pe site-ul LAOLA1.tv.

CVM TOMIS, ÎN URNA A PATRA. Ediţia viitoare a Ligii Campionilor la volei masculin va reuni la start 28 de echipe, la fel ca în ultimii doi ani. Printre ele se va număra şi CVM Tomis Constanţa, care va participa pentru a treia oară consecutiv în cea mai importantă competiţie europeană intercluburi. Campioana României a fost repartizată în urna a patra la tragerea la sorţi, alături de echipele Tours VB, Paris Volley (ambele din Franţa), Olympiacos Pireu (Grecia), Hypo Tirol Innsbruck (Austria), ACH Volley Ljubljana (Slovenia) şi CAI Teruel (Spania). În ultima urnă valorică, a cincea, se află Marek Union-Ivkoni Dupniţa (Bulgaria), Jihostroj Ceske Budejovice (Cehia), Budvanska Rivijera Budva (Muntenegru) şi echipele care au primit wild-card (invitaţie de participare): Belogorie Belgorod (Rusia, deţinătoarea trofeului), Noliko Maaseik (Belgia), Posojilnica AICH/DOB (Austria) şi Dragons Lugano (Elveţia).

În urna capilor de serie se vor afla Cucine Lube Treia, Sir Safety Perugia şi Copra Elior Piacenza (toate din Italia), PGE Skra Belchatow, Asseco Resovia Rzeszow şi Jastrzebski Wegiel (toate din Polonia) plus Zenit Kazan (Rusia). Lokomotiv Novosibirsk (Rusia) este singura formaţie din urna a doua, iar Halkbank Ankara, Fenerbahce Grundig Istanbul (ambele din Turcia), Knack Roeselare, Precura Antwerp (ambele din Belgia), Berlin Recycling Volleys şi VfB Friedrichshafen (ambele din Germania) se află în urna a treia.

Formatul competiţiei a rămas neschimbat. Vor fi şapte grupe, iar primele clasate plus cele mai bune şase ocupante ale locului 2 vor obţine calificarea pentru play-off 12 (una dintre aceste 13 echipe va fi desemnată ca gazdă a Final Four şi nu va mai juca în play-off-uri). Ultima ocupantă a locului 2 plus cele mai bune trei ocupante ale locului 3 vor continua să joace în Cupa CEV, faza Challenge Round (ultima înainte de semifinale), în care vor întâlni învingătoarele din sferturile de finală ale competiţiei.

Printre cele 20 de echipe din Liga Campionilor la volei feminin se va afla şi campioana României, Ştiinţa Bacău, care va participa pentru a doua oară consecutiv în această competiţie. Campioana ultimelor două ediţii din Divizia A1 a fost trimisă în urna a cincea, cea mai slabă valoric.