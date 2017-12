CVM Tomis îşi continuă dominaţia în voleiul masculin românesc

Sezonul 2008-2009 a fost, fără îndoială, cel mai bun din scurta istorie a echipei de volei masculin CVM Tomis Constanţa. Pe plan intern, gruparea de pe Litoral şi-a confirmat superioritatea absolută: şi-a adjudecat pentru a treia oară consecutiv titlul naţional şi a cîştigat pentru a cincea oară consecutiv Cupa României. „La capitolul masculin, se poate spune că Tomis Constanţa domină categoric voleiul românesc. Trebuie să recunosc că primul campionat cîştigat a fost cel mai frumos, dar şi acesta a fost frumos. Este normal cînd faci o investiţie atît de mare să se vadă şi rezultatele”, consideră Sorin Strutinsky, preşedintele Tomisului. Pe plan internaţional, Began şi compania au reuşit cea mai bună performanţă în Cupele Europene, ocupînd locul al treilea în GM Capital Challenge Cup. Un sezon cu adevărat de excepţie, cu 46 de meciuri oficiale jucate în şapte luni şi doar cinci pierdute! „Mă bucur că am reuşit să repet eventul de anul trecut. A fost un sezon foarte lung şi sîntem cu toţii foarte obosiţi, fizic şi mental, însă dorinţa de victorie a fost decisivă în stabilirea campioanei. A fost o răsplată pentru munca acestor jucători, pentru sutele de ore de antrenament, pentru încrederea în staff-ul tehnic şi în staff-ul medical. Nu vreau să uităm de aportul lui Jim Norris şi al lui Nicu Avasiloaie, preparatorul fizic şi maseurul echipei noastre. Vreau să remarc şi sacrificiile pe care le-au făcut în acest sezon Milo (n.r. - Teodor Milotin) şi Iţă (n.r. - Mihai Mihăilă), doi jucători care au primit mai rar oportunitatea de a evolua în meciuri oficiale, dar care ne-au ajutat foarte mult la antrenamente. Ei sînt unul dintre motivele pentru care am devenit campioni, pentru că aportul lor la pregătirea echipei a fost decisiv”, a spus antrenorul principal Stelio De Rocco după ultimul meci al finalei cu Dinamo, cîştigat cu 3-1. „Mă bucur că am luat titlul aici, în sala rivalei noastre de o viaţă. Mă simt extraordinar, mai ales că este primul titlu din cariera mea. Vreau să le mulţumesc colegilor, astăzi (n.r. - joi) au făcut un meci extraordinar. Evoluţia mea nu a fost prea convingătoare şi îmi pare rău pentru asta, dar toată lumea a pus umărul serios la toate performanţele obţinute de echipă anul acesta”, a declarat Laurenţiu Lică.

Să mai spunem că seria de petreceri a continuat la echipa constănţeană, după banchetul de cîştigare a titlului, care a avut loc joi seară. La două zile după ce a devenit campion cu Tomis, libero-ul Răzvan Tănăsescu şi-a botezat primul copil, Daria-Alexandra, născută pe 8 martie. Naşii fetiţei au fost Adriana şi Sorin Strutinsky. Astăzi, jucătorii şi antrenorii Tomisului sînt invitaţi la şedinţa Consiliului Local Constanţa, care este unul dintre parteneri instituţionali ai clubului.

Dinamo a recunoscut superioritatea constănţenilor

Dinamo a luptat pînă la ultima minge pentru a duce finala în meciul decisiv, dar a trebuit să se încline în faţa unei echipe mai bune, aşa cum au recunoscut şi bucureştenii. „Sînt mulţumit de locul al doilea, ţinînd cont de lotul pe care îl avem şi de bugetul de anul acesta. Fără discuţie, Tomis merită titlul de campioană, e o investiţie foarte mare acolo, au fost aduşi jucători de valoare. Noi am încercat să ne apropiem de ei şi să ne batem cît mai mult posibil. Eu zic că a fost o finală frumoasă şi că ne-am făcut datoria. Felicit echipa din Constanţa pentru titlul de campioană, îl merită de deplin”, a declarat antrenorul principal Daniel Rădulescu. „Am încercat să ţinem pasul cu ei, dar nu s-a putut. Ne bucurăm că a fost o finală frumoasă şi că nu s-a terminat 3-0. Cred că meritam să cîştigăm şi noi o partidă. Am luptat cît am putut, dar e diferenţă mare: de valoare, de buget, de echipă, de lot. (...) Nu ştiu dacă voi veni din campionatul viitor la Constanţa, eu nu am primit încă nici o ofertă. Sînt liber de contract şi dacă va fi ceva avantajos, de ce nu?”, a spus Cristian Chiţigoi, cel mai bun jucător dinamovist în cele patru meciuri ale finalei.

VCM Piatra Neamţ s-a clasat pe locul 3

Aseară, la Piatra Neamţ, a avut loc ultimul meci, al cincilea, dintre VCM Piatra Neamţ şi Remat Zalău, echipe care şi-au disputat medalia de bronz. Gazdele s-au impus cu 3-0, astfel că scorul general al disputei pentru locurile 3-4 a fost 3-2 pentru nemţeni. Locul 5 a revenit formaţiei Explorări Baia Mare, 2-1 scor general cu U. Cluj, după 3-1, sîmbătă, în meciul decisiv, disputat pe teren propriu.