CVM Tomis, la a doua victorie din acest campionat

La numai o săptămînă după ce au jucat finala Cupei României, CVM Tomis şi Explorări Baia Mare s-au întîlnit şi în campionat, sîmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa. Ca şi la Botoşani, a fost 3:0 pentru Began şi compania, dar oaspeţii au fost foarte aproape de a cîştiga măcar un set. Gazdele au început furibund, s-au distanţat pe serviciul lui Firpo şi, pe fondul erorilor comise de băimăreni pe faza de atac, aveau un incredibil 16:6 la al doilea time-out tehnic! După un prim parţial în care nu au avut replică, scor 25:13, oaspeţii au echilibrat disputa şi se părea că vor egala după ce, graţie serviciilor plutitoare ale lui Ţuţea, s-au distanţat la 19:15. La acest scor, Stelio De Rocco i-a trimis în teren pe Liovi şi Didorciuc, în locul lui Dumitrache şi Van Lankvelt, iar Tomisul a revenit pe tabelă. Antrenorul canadian a mai „ghicit” o schimbare, cu Macovei la Firpo, pentru blocaj, la scorul 21:22, iar gazdele au făcut trei puncte consecutiv, cîştigînd apoi setul cu 25:23. În ultimul set, abordat de constănţeni în formula cu care îl încheiaseră pe cel precedent, cele două echipe au alternat la conducere, apoi Tomis s-a distanţat la 19:14 şi a cîştigat cu 25:22.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Dumitrache, Began (cpt.), Hernandez, Voinea, Van Lankvelt şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Didorciuc, Liovi şi Macovei); Explorări Baia Mare (antrenor Marius Botea): Vînătoru (cpt.) - Lazarev, Păştean, Socaciu, Veber, Ţuţea şi Batin - libero (au mai jucat: Mitrănescu şi Rîpeanu). Au arbitrat Silvian Lungu (Bucureşti) şi Alin Mateizer (Ploieşti).

„Aşa este jocul de volei, urmează un moment inerent de relaxare după ce cîştigi destul de uşor un set. Însă am demonstrat că sîntem o echipă valoroasă şi că reuşim să revenim după momente mai critice. Astăzi (n.r. - sîmbătă) am avut două schimbări inspirate, ceea ce denotă că avem şi un lot foarte valoros”, a declarat, după meci, constănţeanul Florin Voinea. „Am jucat perfect în primul set, datorită unei preluări foarte bune, care m-a ajutat şi pe mine la pase. Din setul al doilea a apărut puţină nervozitate, au fost erori la preluare şi meciul s-a complicat. Însă pînă la urmă ne-am revenit, am controlat finalurile de set şi am obţinut o victorie clară”, a completat coordonatorul de joc al Tomisului, argentinianul Sebastian Firpo. „Singura parte negativă a meciului a fost faptul că am cedat cu uşurinţă unele puncte. S-au greşit execuţii simple, atacuri din situaţii cu un singur om la blocaj. Dar victoria cu 3:0 rămîne şi trebuie să ne bucurăm de ea”, a spus Stelio De Rocco, antrenorul principal al gazdelor. „Am avut şansa de a cîştiga şi în setul doi, şi în setul trei. Setul doi nici nu am crezut că o să-l mai pierdem! Dar Constanţa a fost astăzi (n.r. - sîmbătă) mai bună decît noi, sper să ne revanşăm la Baia Mare. Nu am ce să reproşez arbitrilor. Greşeli mai apar la orice meci, dar nu au fost importante. La ora actuală, Tomis este cea mai bună echipă din România şi eu cred că va mai creşte în valoare”, a declarat antrenorul băimărenilor, Marius Botea.

Celelalte rezultate ale etapei: Dacia Buzău - Steaua Bucureşti 0:3; U. Cluj - Remat Zalău 2:3; SCM U. Craiova - Unirea Dej 0:3; CVM Braşov - Dinamo Bucureşti 0:3. Meciul Torpi Tg. Mureş - VCM Piatra Neamţ se joacă astăzi, de la ora 16.00.

Clasament

1-3. CVM TOMIS 2 2 0 6:0 4

1-3. Dinamo Bucureşti 2 2 0 6:0 4

1-3. Unirea Dej 2 2 0 6:0 4

4. Remat Zalău 2 2 0 6:2 4

5. U. Cluj 2 1 1 5:3 3

6. Steaua Bucureşti 2 1 1 3:3 3

7. VCM Piatra Neamţ 1 1 0 3:0 2

8-11. CV Dacia Buzău 2 0 2 0:6 2

8-11. CVM Braşov 2 0 2 0:6 2

8-11. Explorări Baia Mare 2 0 2 0:6 2

8-11. SCM U. Craiova 2 0 2 0:6 2

12. Torpi Tg. Mureş 1 0 1 0:3 1