CVM Tomis, la a patra victorie consecutivă

Conform aşteptărilor, CVM Tomis Constanţa şi-a continuat seria pozitivă şi în deplasarea de la Tîrgu Mureş. În faţa unei echipe care a rămas fără trei titulari şi are doar zece jucători în lot, campionii au început perfect, adjudecându-şi fără emoţii primul set. A urmat replica gazdelor, care au egalat situaţia, dar nu au reuşit mai mult, pentru că Began şi compania şi-au demonstrat valoarea în ultimele două acte. Scor final: Torpi Tîrgu Mureş - CVM Tomis Constanţa 1:3 (15:25, 25:23, 19:25, 15:25). „Cred că am jucat suficient de bine cât să câştigăm. A fost o cu totul altă încărcătură emoţională faţă de acum o săptămână, la meciul cu Zalăul. Respectăm echipa din Tîrgu Mureş, pentru faptul că se află într-o situaţie mai dificilă, dar continuă să lupte. Am lăsat puţin garda jos în setul 2, după un prim set câştigat prea uşor. Poate că nu a fost o partidă frumoasă, dar contează că am luat punctele”, a declarat Stelio De Rocco, antrenorul echipei constănţene. „Torpi e o echipă bună, competitivă, care ne-a dat mult de lucru până am obţinut victoria. Cred că noi am avut o mai mare consistenţă în joc şi o concentrare mai bună în momentele cheie ale meciului”, a spus cubanezul Yasser Romero (CVM Tomis). „Au fost multe greşeli, dar Tomis este o echipă care te face să greşeşti. O echipă foarte bună, bine organizată, cu jucători foarte valoroşi. Practic în meciurile cu Dinamo şi Constanţa am început mai timoraţi, dar apoi am intrat în joc şi am câştigat câte un set. Dar nu astea erau meciurile pe care trebuia să le câştigăm noi, ci pe cele cu Craiova, Cluj, Buzău şi Steaua”, a explicat antrenorul mureşenilor, Ovidiu Macarie.

Au evoluat formaţiile: Torpi (antrenor Ovidiu Macarie): Toronyai - Filip, Milotin, Dinu, Schiesz, Petraru şi libero Szekely (au mai jucat Parpală, Farcaş şi Cr. Pop); CVM Tomis (antrenori Stelio De Rocco şi Mircea Dudaş): Firpo - Svetozarevic, Began, Macovei, Voinea, Szalai şi libero Tănăsescu (au mai jucat Romero, Dumitrache, Despotovski şi Hernandez).

Iată şi celelalte rezultate înregistrate în etapa a 17-a: Dinamo Bucureşti - Dacia Buzău 3:0; CVM Braşov - SCM U. Craiova 0:3; Explorări Baia Mare - Universitatea Cluj 3:1; VCM LPS Piatra Neamţ - Steaua Bucureşti 3:0. Meciul Unirea Dej - Remat Zalău se joacă marţi, de la ora 17.00.

Clasament

1. CVM TOMIS 17 14 3 42:14 31

2. Dinamo Bucureşti 17 13 4 44:16 30

3. Explorări Baia Mare 17 13 4 42:18 30

4. VCM Piatra Neamţ 17 11 6 36:28 28

5. Remat Zalău 16 11 5 37:17 27

6. Unirea Dej 16 11 5 38:18 27

7. Torpi Tg. Mureş 17 9 8 31:30 26

8. U. Cluj 17 7 10 30:38 24

9. SCM U. Craiova 17 6 11 23:37 23

10. Steaua Bucureşti 17 5 12 23:40 22

11. Dacia Buzău 17 1 16 6:49 18

12. CVM Braşov 17 0 17 4:51 17

