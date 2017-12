CVM Tomis, la al şaselea succes al sezonului

VICTORIE FĂRĂ EMOŢII. Meci fără istoric sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa, între CVM Tomis şi Torpi Tg. Mureş. Oaspeţii au opus rezistenţă doar în primul set, când au reuşit preluări mai decente şi au pierdut doar cu 20:25. În următoarele două, cu Dumitrache în locul lui Liovi încă de la finalul setului precedent, constănţenii au “defilat”, iar scorul pe seturi este edificator: 25:13 şi 25:14. „Când un universal, care se presupune că trebuie să fie jucătorul dominant pe faza de atac, are un procent de eficacitate sub 40%, atunci trebuie luate măsuri. În plus, Liovi nici la blocaj nu a realizat ce stabilisem înaintea partidei. Însă noi avem doi jucători valoroşi pe acest post, care se compensează reciproc şi sunt capabili să intre în meci atunci când este nevoie de ei şi să evolueze mai bine decât cel înlocuit. Asta e ideal pentru mine, ca antrenor”, a explicat antrenorul principal Stelio De Rocco. Dumitrache la Liovi, până la finalul partidei, a fost singura înlocuire în formaţia de start a Tomisului, care i-a învins pe mureşeni cu 3:0. „Meciul nu a fost chiar aşa de uşor, ni l-am făcut noi uşor. Torpi are jucători de valoare şi a făcut câteva meciuri foarte bune, cu Baia Mare, cu Dinamo”, a spus şi Radu Began, căpitanul formaţiei constănţene. Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Liovi, Began, Hernandez, Voinea, Van Lankvelt şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Dumitrache şi Didorciuc); Torpi (antrenor Ovidiu Macarie): Toronyai - Farcaş, Milotin, Dacovici, Nakovski, Cr. Pop şi Gavrilovic - libero (au mai jucat: Filip şi Schiesz). Au arbitrat: Cristian Cristea şi Niculae Stan (ambii din Bucureşti).

Celelalte rezultate ale etapei: SCM U. Craiova - CVM Braşov 3:0; U. Cluj - Explorări Baia Mare 1:3; Steaua Bucureşti - VCM Piatra Neamţ 2:3; Remat Zalău - Unirea Dej 3:0; Dacia Buzău - Dinamo Bucureşti 0:3. În etapa viitoare, CVM Tomis nu joacă, pentru că a disputat în devans meciul din deplasare cu Unirea Dej. Marţi dimineaţă, voleibaliştii constănţeni vor pleca spre Muntenegru, pentru a participa la turneul internaţional de la Budva, programat joi, vineri şi sâmbătă.

Clasament

1. CVM TOMIS 7 6 1 18: 5 13

2. Dinamo Bucureşti 6 5 1 17: 4 11

3. Remat Zalău 6 5 1 15: 5 11

4. VCM Piatra Neamţ 6 5 1 16: 7 11

5. Unirea Dej 7 4 3 14:10 11

6. U. Cluj 6 3 3 12:12 9

7. Explorări Baia Mare 6 3 3 10:10 9

8. Steaua Bucureşti 6 2 4 11:12 8

9. Torpi Tg. Mureş 6 2 4 8:13 8

10. SCM U. Craiova 6 2 4 6:14 8

11. Dacia Buzău 6 0 6 1:18 6

12. CVM Braşov 6 0 6 0:18 6

