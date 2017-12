CVM Tomis, la o victorie de îndeplinirea unui vis

Parcurs fără greşeală pentru Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi în turneul de la Piatra Neamţ. După victoriile pe linie din turneele de la Bucureşti şi Constanţa, CVM Tomis a cîştigat şi cele trei partide disputate sub Pietricica. Joi, în ultimul meci al turneului, voleibaliştii pregătiţi de Jorge Cannestracci şi Milen Uzunov au învins de o manieră categorică echipa locală Volei Club Municipal, scor 3-0 (25-13, 25-15, 25-15). A fost o demonstraţie de forţă a constănţenilor, care au lichidat rapid o formaţie nemţeană ce spera într-o nouă surpriză, după cea din meciul cu Dinamo. Cu două puncte avans în clasament faţă de Dinamo, plus un setaveraj superior, CVM Tomis mai are nevoie de un singur succes pentru a obţine primul titlu de campioană din istoria voleiului de la ţărmul mării. “Sîntem campioni în proporţie de 95%. Mai avem nevoie de o victorie, dar vom merge la Bucureşti cu dorinţa de a cîştiga toate meciurile, pentru a încheia neînvinşi turneele locurilor 1-4”, a declarat Radu Began, căpitanul Tomisului.

Au evoluat formaţiile - CVM Tomis (antrenori: Jorge Cannestracci şi Milen Uzunov): Kuburovic - Erkan, Began, Ivkovic, Gabrych, Ashlei, libero: Tănăsescu (a mai jucat: D. Pavel); VCM Piatra Neamţ (antrenori: Dan Gavril şi Nicolae Buruş): Dascălu - Dumitrache, Ştefură, Gheorghiţă, Ciortea, Didorciuc, libero: R. Gavril (au mai jucat: Ionescu, Matei şi Petraru). Au arbitrat: Angeluş Cotoanţă şi Cornel Malaxia (ambii din Bucureşti).

Ultimul turneu al locurilor 1-4 din Divizia A1 la volei masculin este programat la Bucureşti, în perioada 27-29 aprilie.

Doliu în voleiul românesc

Din păcate, miercuri a fost o zi neagră pentru voleiul românesc. Gabriel Trandafir şi Lucian Mocanu, doi jucători ai formaţiei VCM Rm. Sărat, au murit într-un accident de circulaţie produs pe raza judeţului Buzău. De asemenea, o tînără pasageră din maşină a avut aceeaşi soartă. Un alt coechipier al celor doi sportivi, Cristian Porumbescu, cel care conducea maşina, este în stare gravă la Spitalul de Urgenţă “Floreasca” din Bucureşti.

CVM Tomis Constanţa şi CS Volei 2004 Constanţa sînt alături de familiile îndoliate în aceste grele momente şi transmit sincere condoleanţe!

Rezultatele turneului de la Piatra Neamţ

Marţi

CVM TOMIS - Dinamo 3-1 (25-17, 25-14, 25-27, 25-20)

VCM Piatra Neamţ - Steaua 3-0 (25-17, 25-14, 25-20)

Miercuri

CVM TOMIS - Steaua 3-0 (25-15, 25-17, 25-22)

VCM Piatra Neamţ - Dinamo 3-2 (23-25, 25-21, 32-30, 23-25, 15-10)

Joi

Dinamo - Steaua 3-0 (25-19, 25-21, 25-23)

CVM TOMIS - VCM Piatra Neamţ 3-0 (25-13, 25-15, 25-15)

Clasament turneul play-off

1. CVM TOMIS 15 12 3 42:17 27

2. Dinamo Bucureşti 15 10 5 38:27 25

3. VCM Piatra Neamţ 15 7 8 26:30 22

4. Steaua Bucureşti 15 1 14 12:44 16