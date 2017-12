CVM Tomis, la o victorie de titlu

Campioana en titre la volei masculin a României, Club Volei Municipal Tomis Constanţa, conduce cu scorul general de 2-0 în finala actualei ediţii a Diviziei A1, în care întâlneşte echipa CSVM Zalău. După succesul cu 3:0 de vineri, Tomis a câştigat şi sâmbătă în Sala Sporturilor din Constanţa, cu scorul de 3:2 (25:14, 25:16, 22:25, 22:25, 15:11), după două ore de joc. Se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci partide”, următoarele trei fiind programate în 17 şi 18 aprilie, la Zalău, respectiv în 24 aprilie, la Constanţa. Dacă voleibaliştii constănţeni se vor impune la Zalău în meciul de joi, care va începe la ora 18.00, ultimele două partide nu se mai dispută.

CONSTANŢA ŞI ZALĂUL AU „JUCAT” PE RÂND CVM Tomis a „plecat” ca din puşcă în meciul de sâmbătă, în care evoluţia din primele două seturi ne-a amintit de jocul superb prestat în actuala ediţie a Cupei CEV, competiţie în care a ajuns în semifinale. „Bombardată” de la linia de serviciu, procedeu la care au excelat Rodriguez, Zhekov şi Nemec, formaţia din Zalău n-a avut replică şi în 35 de minute cedase deja două seturi! În continuare, gazdele nu au mai apăsat la fel de tare pe serviciu, iar sălăjenii au început să arate de ce au ajuns în finală. Graţie blocajului (şapte puncte în total, în seturile 3 şi 4) şi fructificării mingilor recuperate din linia a doua, dar şi unor mingi norocoase în momente-cheie, oaspeţii au restabilit egalitatea pe tabelă. În ultimul set, Zalăul a condus cu 4:2 şi 6:4, dar Tomis a revenit la 7:6, s-a distanţat la 11:7 şi nu a mai putut fi ajunsă. O victorie importantă, o victorie de moral care îi aduce pe constănţeni foarte aproape de al cincilea trofeu în Divizia A1: mai au nevoie să câştige una dintre cele trei partide rămase de jucat în finală pentru a fi campioni!

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Radu Began): Zhekov 6p (3 aşi) - Nemec 28p (3 blocaje), Stancu 5p (3 blocaje), Spînu 2p, Rodriguez 14p (3 aşi), Bahov 15p şi Ivanov - libero (au mai jucat: Tănăsescu, Stoian, Pavel, Massinatori 1p şi Laza 3p); Zalău (antrenori Aurel Vlaicu şi Bogdan Nicolae): Lamb 4p - P. Nagy 22p, Mihalcea 5p, Birău 8p, Tebieş 10p (3 blocaje), Dal Bosco 12p şi Feher - libero (au mai jucat: Cherbeleaţă 1p, Georgescu şi Bala).

DECLARAŢII DUPĂ MECI „Jocul nostru a fost mai bun decât ieri (n.r. - vineri), dar, după două seturi în care am jucat la nivelul nostru obişnuit, s-a întâmplat ceva. Cred că am început să intrăm în ritmul adversarilor, iar la un moment dat părea că suntem adormiţi. Ei au început să joace din ce în ce mai bine, cred că au reuşit cel mai bun joc al sezonului. Cel mai important, însă, este că am învins şi că avem 2-0 la general” - Andrey Zhekov (căpitan CVM Tomis).

„Am avut o evoluţie foarte bună în primele două seturi, după care a intervenit o mică relaxare şi nu ne-a mai ieşit jocul. Acestea sunt meciurile de volei şi eram conştienţi că se poate ajunge aici. Echipa din Zalău este una puternică, şi-a demonstrat valoarea în atâtea ocazii, aşa că ne bucurăm de această victorie” - Sergiu Stancu (jucător CVM Tomis).

„Ce s-a întâmplat la 2:0 pentru noi? Am intrat în ritmul lor, după ce în primele două seturi am jucat foarte bine, iar ei - foarte slab. Încet-încet, noi parcă am intrat într-o stare de adormire, din care nu am ieşit decât în ultimul set, când am jucat ceva mai agresiv şi am reuşit să învingem” - Martin Stoev (antrenor principal CVM Tomis).

„Se pare că am pierdut foarte multă energie în semifinala cu Craiova, iar acest lucru s-a văzut în meciul de vineri. Nu o spun ca o scuză, asta e părerea mea. Astăzi (n.r. - sâmbătă) am prestat un joc mult mai bun. Suntem două echipe apropiate valoric, cu un uşor avantaj pentru Tomis, dar în volei orice se poate întâmpla, iar astăzi am dovedit că puteam face un rezultat pozitiv” - Adrian Feher (jucător Zalău).

„Două seturi practic nu am existat, pentru că ei au servit foarte bine, iar noi nu am reuşit să facem primirea, de unde inexactităţi pe faza de construcţie. După ce ei au scăzut intensitatea serviciului, am început să jucăm, iar blocajul a făcut diferenţa, pentru că am avut nişte teme şi băieţii s-au ţinut de ele. Am egalat scorul la seturi, dar nu a fost suficient ca să şi învingem. Speram la mai mult, dar nu s-a putut” - Aurel Vlaicu (antrenor principal Zalău).

