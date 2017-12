CVM Tomis, la o victorie de titlu

Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi-a valorificat statutul de principală favorită la câştigarea titlului de campioană naţională la volei masculin, reuşind victorii clare în primele două partide ale finalei cu SCM U. Craiova. După 3:0 luni, voleibaliştii constănţeni s-au impus ieri, în Sala Sporturilor, cu 3:1 (25:18, 24:26, 25:17, 25:13) şi conduc cu scorul general de 2-0 în finala programată în sistemul “cel mai bun din cinci partide”. CVM Tomis are la dispoziţie trei meciuri pentru a obţine victoria decisivă: pe 15 şi 16 aprilie se joacă la Craiova (meciul 4 se dispută doar la nevoie), iar dacă scorul general va fi egal, 2-2, ultima partidă va avea loc tot la Constanţa, pe 21 aprilie.

În meciul de marţi, ambele formaţii şi-au ridicat nivelul de joc comparativ cu partida anterioară şi au creat multe faze extrem de spectaculoase, care au ridicat publicul în picioare. Craiova nu a cedat în niciun moment şi a reuşit să câştige setul al doilea, unul neaşteptat de echilibrat după ce Tomis jucase excelent în primul act. Oaspeţii au condus cu 14:9 şi gazdele au egalat, apoi scorul a devenit 23:18 pentru Craiova, iar Constanţa a trecut în avantaj cu 24:23, pe serviciile tactice ale lui Gontariu şi cu un Terzic în zi mare. La 23:23, gazdele au beneficiat de un punct pentru cartonaşul galben văzut de libero-ul Jovic, autor al unui gest nesportiv. Oltenii nu au dezarmat însă şi s-au impus cu 26:24!

În seturile următoare, CVM Tomis a demonstrat din nou de ce este considerată deja campioană. Cu o preluare asigurată de Terzic şi Samardzic, cu Terzic, Gontariu şi Bojovic eficienţi la fileu, atât în atac, cât şi la blocaj, formaţia lui Martin Stoev a pus lucrurile la punct şi a oferit un show voleibalistic de mare calitate în, cel mai probabil, ultimul meci oficial jucat la Constanţa în acest sezon. Tehnicianul bulgar le-a oferit şansa de a intra pe teren tuturor jucătorilor de pe bancă, iar Tomis a încheiat meciul cu formula Lescov, Laza, Stancu, Bojovic, Tănăsescu şi Merkushev.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Martin Stoev): Gonzalez - Gontariu, Spînu, Bojovic, Stoykov, Terzic şi Samardzic - libero (au mai jucat: Stancu, Merkushev, Tănăsescu, Lescov şi Laza); Craiova (antrenori Dănuţ Pascu şi Claudiu Mitru): Vînătoru - Dumitrache, Ghionea, Milotin, Borota, Romanescu şi Jovic - libero (au mai jucat: Bratosin, I. Ion, Todor, Teleleu şi Briscan). Au arbitrat: Silvian Lungu şi Bogdan Stoica (ambii din Bucureşti).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Astăzi (n.r. - ieri) am dat dovadă de caracter, că suntem luptători. Am rezolvat foarte bine, ca echipă, unele mingi extrem de importante, care ne-au ajutat mult din punct de vedere moral. Sper ca setul al doilea de astăzi să fie o motivaţie în plus pentru noi. Să fim conştienţi că ei nu degeaba au ajuns în finală şi că nu se bat singuri, trebuie să muncim pentru fiecare victorie şi să avem o prestaţie mai bună la Craiova” - Adrian Gontariu (jucător CVM Tomis Constanţa).

„Am fost egalaţi la seturi, dar apoi cred că banca noastră de rezerve, mai valoroasă, a făcut diferenţa. Nu suntem campioni încă, mai avem nevoie de încă o victorie, doar două nu sunt suficiente! Mergem la Craiova ca să câştigăm încă o dată. Vom face tot ce e posibil ca să nu existe vreo surpriză” - Martin Stoev (antrenor principal CVM Tomis).

„Nu este o surpriză faptul că Tomis a câştigat două meciuri pe teren propriu, la valoarea acestor jucători. Noi am venit aici să jucăm şi să ne batem pentru fiecare minge, să respectăm publicul şi pe cei care urmăresc voleiul la televizor. Cred că au fost destule faze frumoase în al doilea meci, la care publicul constănţean a aplaudat în picioare” - Dănuţ Pascu (antrenor principal SCM U. Craiova).

