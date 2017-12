CVM Tomis l-a transferat pe moldoveanul Didorciuc

Campioana României la volei masculin, CVM Tomis Constanţa, a transferat în această vară şi un jucător din Republica Moldova, extrema Igor Didorciuc. Voleibalistul de peste Prut şi-a încheiat contractul cu VCM Piatra Neamţ şi a semnat cu Tomis, acolo unde se va reîntîlni cu fostul său coechipier Mihai Dumitrache. Didorciuc s-a născut pe 7 mai 1984, la Dubăsari (Transnistria), acolo unde a şi început voleiul, la vîrsta de 8 ani. A jucat pentru Şcoala Sportivă de Juniori din oraşul de peste Nistru pînă în 2001, cînd a plecat la Chişinău, la facultate, şi s-a transferat la formaţia locală Speranţa. A evoluat aici pînă în 2005, cînd a revenit pentru un sezon la Dubăsari, jucînd pentru echipa Darnik, iar în 2006 s-a transferat la Piatra Neamţ. Are în palmares un titlu naţional de juniori, cu SSJ Dubăsari, în timp ce la seniori s-a clasat doar pe locul secund în Moldova, „pentru că Dinamo Tiraspol era mai bună decît Speranţa Chişinău, în acea perioadă”. La Piatra Neamţ s-a clasat de trei ori pe podium în campionat (un loc 2 şi două locuri 3) şi a jucat două finale ale Cupei României, ambele pierdute. A evoluat la Balcaniadă cu naţionala de juniori a ţării sale, iar de doi ani joacă şi pentru echipa naţională de seniori a Moldovei, la care fusese deja selecţionat cu încă doi ani în urmă, „dar nu intram la meciuri pentru că existau probleme cu actele mele. Federaţia îmi greşise numele”. A jucat de mai multe ori în Cupele Europene, atît cu Speranţa Chişinău, cît şi cu VCM Piatra Neamţ. „Am decis să vin la Constanţa pentru performanţă. Am plecat din Republica Moldova ca să învăţ, la Piatra Neamţ am crescut în valoare, dar acum consider că este momentul să merg mai departe. Vreau mai multe performanţe, ca orice sportiv, şi cred că le pot obţine la Constanţa. Ştiu foarte bine echipa din Constanţa, mă cunosc cu jucătorii români de acolo şi cred că nu vor fi probleme de adaptare”, a declarat noua achiziţie a Tomisului. Stabilit la Chişinău şi căsătorit cu Natalia, Igor Didorciuc se bucură acum de vacanţă şi de... primul său copil, Anastasia, care s-a născut pe 22 mai!