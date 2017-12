CVM Tomis, la un set de calificarea în optimi

CONSTĂNŢENII VOR SĂ CÂŞTIGE ŞI ÎN DEPLASARE. După victoria cu 3:0 obţinută în meciul tur, CVM Tomis Constanţa este foarte aproape de accederea în optimile de finală ale Cupei CEV. Returul este programat în această seară, la Montpellier, de la ora 21.00. Voleibaliştii constănţeni au ajuns luni după-amiază la Montpellier, iar în cursul serii au efectuat un antrenament în sala care va găzdui partida. O partidă în care oaspeţii pornesc cu prima şansă, după ce la Constanţa Tomisul s-a dovedit net superioară. Montpellier Volley are o singură variantă de calificare în optimi: să câştige cu 3:0 în retur, apoi să-şi adjudece “setul de aur”, care departajează echipele în cazul egalităţii la seturi pe ansamblul celor două manşe. „Suntem favoriţi la calificare, dar meciul retur nu va fi o formalitate. Totuşi, nu cred că este posibil să pierdem trei seturi la rând şi să ajungem la departajarea prin golden-set. Ne dorim să obţinem victoria şi cred că, dacă vom lua primul set, adversarii vor fi complet demoralizaţi. Importantă este însă calificarea, chiar dacă ne-ar face plăcere să câştigăm şi returul, pentru a aduce puncte României în clasamentul european”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis. „Orice este posibil la meciul retur, însă noi plecăm în Franţa cu un mare avantaj, al succesului din tur. Presiunea va fi pe ei, pentru că nu au dreptul la paşi greşiţi, nu au voie să piardă seturi. Trebuie să profităm de acest lucru şi să jucăm tare, aşa cum am făcut-o la Constanţa. Şansele cred că sunt cam 75% de partea noastră”, consideră Sebastian Firpo, coordonatorul Tomisului. „Returul din Franţa nu se anunţă deloc uşor, pentru că deplasarea este destul de obositoare. Ne este suficient un set pentru calificare, dar este necesar să mergem acolo cu o mentalitate de învingător, trebuie să ne propunem câştigarea partidei”, spune Ihosvany Hernandez, experimentatul centru cubanez al campioanei României. „Mergem acolo pregătiţi pentru o atmosferă ostilă şi pentru un joc foarte dificil. Ştim că ne ajunge un set pentru a ne califica, însă vom aborda şi meciul retur la victorie”, promite antrenorul Tomisului, Stelio De Rocco. Meciul retur va fi arbitrat de Jose Maria Sanchez Gonzalo (Spania) şi Lidio Ferreira (Portugalia).

MONTPELLIER S-A IMPUS ÎN CAMPIONAT. Sâmbătă, în campionatul francez, Montpellier a câştigat cu 3:1 partida cu Narbonne şi ocupă locul 12 în clasament, cu 12 puncte. Faţă de meciul de la Constanţa, antrenorul Josserand a operat o singură modificare: pe postul de coordonator a jucat Tournier, în locul lui Jaumel. Lică a reuşit 25p, Brachard 16p, iar Hudecek 13p.

De la Montpellier, Gabriel TURCU