CVM Tomis, locul 3 în Challenge Cup

Participarea voleibaliştilor de la CVM Tomis Constanţa în ediţia 2008-2009 a GM Capital Challenge Cup s-a încheiat duminică, la Izmir. Prezenţa în Final Four-ul acestei competiţii şi clasarea pe locul al treilea reprezintă cea mai bună performanţă europeană pentru echipa de la ţărmul mării, care a fost foarte aproape de a face pasul chiar în marea finală. Din păcate, duelul din semifinale, cu Jastrzebski Wegiel, a fost unul în care experienţa mai mare a adversarilor şi-a spus cuvîntul, iar lipsa meciurilor tari, cu echipe puternice, a contat foarte mult pentru CVM Tomis în confruntarea de sîmbătă.

CVM Tomis - Wegiel 1-3

Aşteptat cu nerăbdare de cei aproximativ 150 de suporteri constănţeni prezenţi în tribunele sălii din Izmir, care au cîştigat duelul cu fanii polonezi, dar şi de susţinătorii echipei rămaşi la Constanţa, meciul cu echipa poloneză a fost unul echilibrat, în care balanţa s-ar fi putut înclina, la fel de bine, în favoarea Tomisului. Nu a fost să fie, cu toate că jucătorii antrenaţi de Stelio De Rocco au avut o prestaţie bună. Erorile apărute în momentele cheie ale partidei, dar şi cîteva decizii în favoarea echipei poloneze ale arbitrilor, au decis învingătoarea în a doua semifinală, scor 3-1 pentru Wegiel, după ce, în prima, desfăşurată într-o atmosferă incendiară, Arkas Izmir a avut ceva emoţii doar în primul set al disputei cu Patras, încheiată cu 3-0 pentru gazde. Tomis - Wegiel a fost un război al nervilor. În primul set, echipa noastră a condus cu 22-20, dar nu a reuşit să înceapă cu dreptul întîlnirea, cedînd în cele din urmă cu 23-25. Al doilea set a fost unul maraton, în care voleibaliştii Tomisului au revenit de la 15-19 şi au ratat cinci posibilităţi de a restabili egalitatea, Wegiel adjudecîndu-şi setul cu 35-33! În acest set, la scorul de 23-21 pentru Tomis, am notat şi accidentarea centrului polonez Czarnowski, care a suferit o entorsă la glezna dreaptă. Al treilea parţial a fost controlat de Tomis, care s-a impus cu 25-19, şi speranţa unei reveniri spectaculoase creştea din ce în ce mai mult. Setul patru a început într-o notă de echilibru, însă, după al doilea time-out tehnic, Wegiel, echipă în care antrenorul Roberto Santilli a efectuat cîteva schimbări cîştigătoare, s-a distanţat decisiv şi după 25-21 a sărbătorit calificarea în finala mare. „Sînt foarte mîndru de jucătorii mei, care au evoluat foarte bine. Am pierdut două seturi în final, atunci cînd polonezii nu au făcut greşeli în momentele cheie. Trebuie să strîngem rîndurile după această înfrîngere şi să cîştigăm finala mică”, a spus, la finalul partidei, antrenorul Stelio De Rocco. „Cred că a contat foarte mult faptul că echipa poloneză are jucători cu o experienţă competiţională mai mare. Am avut o evoluţie bună, dar mai important era să fi cîştigat echipa. Urmează duelul cu Patras, o formaţie mai slabă decît Wegiel, dar trebuie să ne concentrăm la fel de bine pentru a obţine victoria”, a declarat Arvydas Miseikis, cel mai bun jucător al Tomisului în duelul cu polonezii. Au evoluat - CVM Tomis: Firpo - Miseikis, Began (cpt.), Brinkman, Ashlei, Dede şi Tănăsescu - libero, au mai jucat: Pereu, Lică şi Voinea; Wegiel: Lomacz - Yudin, Czarnowski, Jurkiewicz, Hardy, Samica şi Rusek - libero, au mai jucat: Freriks, Lins, Pecherz, Nowik şi Prygiel (cpt.). Au arbitrat: Gad Eizikovits (Israel) şi Kari Partianen (Finlanda).

CVM Tomis - Patras 3-0

Cu orgoliul rănit după înfrîngerea din semifinale, jucătorii Tomisului au intrat decişi în teren, duminică, pentru a obţine victoria. Iar primele două seturi ale confruntării cu Patras au revenit fără probleme campioanei României, cu 25-20 şi 25-13. Spectacolul oferit de voleibaliştii Tomisului a fost aplaudat la scenă deschisă de suporterii constănţeni, dar şi de cei polonezi şi turci. În setul al treilea, Tomis a condus cu 15-7 şi 20-15, dar Patras a recuperat punct cu punct şi a egalat la 20. În cele din urmă, echipa noastră s-a impus cu 27-25, punctul victoriei fiind adus de blocajul lui Firpo. 3-0 scor final pentru CVM Tomis, care a primit, după meci, medaliile de bronz. Au evoluat - CVM Tomis: Firpo - Miseikis, Began (cpt.), Brinkman, Ashlei, Dede şi Tănăsescu - libero, au mai jucat: Pereu, Lică, Toronyai şi Voinea; Patras: Zhekov - Yordanov, Gkirtzikis, Kovac, Sacchi, Novotny şi Dimitrakopoulos - libero, au mai jucat: Papazoglou, Kitsantas şi Ioakemidis. Au arbitrat: Kari Partianen (Finlanda) şi Gad Eizikovits (Israel).

Prima medalie europeană pentru CVM Tomis

Locul 3 obţinut de echipa noastră la Izmir reprezintă un mare succes pentru voleiul românesc, ultima prezenţă într-un Final Four fiind consemnată în urmă cu cinci ani. Jucătorii Tomisului au fost extrem de bucuroşi la finalul jocului cu Patras, rămînînd totuşi cu regretul că au fost atît de aproape de o clasare superioară. Aplaudaţi la scenă deschisă de suporterii turci, fanii veniţi de pe litoralul constănţean s-au înfrăţit şi cu suporterii polonezi în finala mică, contribuind din plin la clasarea Tomisului pe locul 3 la finalul turneului cîştigat de Arkas Izmir.

„A fost o durere după eşecul de sîmbătă, dar cu Patras a fost alt meci. Am făcut un joc foarte bun şi am reuşit să obţinem prima medalie europeană a clubului. Vreau să le mulţumesc suporterilor care au venit să ne susţină la Izmir, dar şi celor de acasă. Premiul pentru cel mai bun centru reprezintă un motiv în plus de bucurie” - Radu Began (căpitanul Tomisului a fost desemnat cel mai bun centru al turneului).

„Sîntem foarte fericiţi pentru această victorie. Am muncit tot sezonul, iar acum, la finalul unui meci greu, care a venit după o altă partidă extrem de dificilă, am demonstrat că Tomis este o echipă puternică” - Sebastian Firpo.

„Este o jumătate de bucurie, pentru că şi sîmbătă am fi putut cîştiga. Polonezii nu au fost mai buni decît noi. Să sperăm că şi la anul vom fi în final Four\" - Răzvan Tănăsescu.

„După trei ani jucaţi la Constanţa am obţinut o medalie cu Tomis, dar şi acest premiu special care mă onorează. În fiecare sezon am reuşit rezultate foarte bune, iar prezenţa în Final Four a încununat munca noastră” - Ashlei Nemer (cel mai eficace jucător al turneului).

„Echipa a dat dovadă de tărie de caracter. Le mulţumesc jucătorilor pentru efortul depus şi sperăm să obţinem şi în continuare rezultate pe măsură. Suporterii care ne-au încurajat la Izmir au fost admirabili” - Stelio De Rocco, antrenor principal CVM Tomis.

„În mod cert, lipsa de experienţă în astfel de jocuri a dus la rezultatul de sîmbătă. Am avut mai multe şanse de a cîştiga setul secund în confruntarea cu Wegiel, dar cîteva greşeli individuale au decis învingătoarea” - Sorin Strutinsky, preşedinte CVM Tomis.

Arkas Izmir a cîştigat Cupa Challenge

Finala turneului de la Izmir a fost una interzisă cardiacilor. Wegiel a condus cu 1-0 şi 2-1, dar echipa locală a revenit de fiecare dată. În decisiv, echipa antrenată de Fernando Munoz Benitez a fost purtată spre victorie de 5.000 de oameni care au creat o atmosferă incredibilă în Karsiyaka Mavisehir Sports Hall. Festivitatea de premiere a primelor două clasate a fost precedată de acordarea premiilor speciale: MVP-ul turneului - Paul Duerden (Arkas), cel mai bun atacant şi cel mai bun jucător la serviciu - Gokhan Oner (Arkas), cel mai bun centru - Radu Began (CVM Tomis), cel mai eficace jucător al turneului - Ashlei Nemer (CVM Tomis), cel mai bun coordonator - Huseyin Koc (Arkas), cel mai bun jucător la preluare - Pawel Rusek (Jastrzebski Wegiel).

Rezultatele turneului de la Izmir

sîmbătă, 21 martie - semifinalele

E.A. Patras (Grecia) - Arkas Izmir (Turcia) 0-3 (22-25, 14-25, 19-25)

CVM TOMIS Constanţa - Jastrzebski Wegiel (Polonia) 1-3 (23-25, 33-35, 25-19, 21-25)

duminică, 22 martie - finalele

finala pentru locurile 3-4: E.A. Patras - CVM TOMIS Constanţa 0-3 (20-25, 13-25, 25-27)

finala mare: Arkas Izmir - Jastrzebski Wegiel 3-2 (18-25, 25-21, 18-25, 26-24, 15-12)

