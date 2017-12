CVM Tomis mai are şanse teoretice să ajungă în Cupa CEV

CVM Tomis Constanţa este foarte aproape să rateze unul dintre obiectivele acestui sezon, respectiv câştigarea Cupei CEV la volei masculin. Grupa E din Liga Campionilor a fost prea puternică pentru constănţeni, care au şanse minime să ocupe locul 3 în clasament cu un punctaj suficient de mare pentru a continua în Cupele Europene. După înfrângerea de miercuri seară din Atlas Arena, 0:3 cu PGE Skra Belchatow, CVM Tomis a ratat calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor. Totuşi, trei dintre ocupantele poziţiei a treia în cele şapte grupe vor continua să evolueze în Cupa CEV (faza Challenge Round, ultima înainte de semifinale, în care patru echipe din Liga Campionilor vor întâlni învingătoarele din sferturile de finală ale competiţiei).

Înaintea ultimei etape, în clasamentul Grupei E conduce Belchatow, cu 15p, urmată de Dinamo Moscova 9p, CVM Tomis 4p şi Fenerbahce Istanbul 2p. În ultimul meci din grupă, CVM Tomis va juca pe teren propriu cu Dinamo Moscova (miercuri, 12 decembrie, de la ora 20.30), iar dacă va reuşi o victorie cu 3:0 sau 3:1 va încheia pe locul 3 în grupă, cu şapte puncte. La orice alt rezultat, formaţia constănţeană va fi eliminată din Cupele Europene. CVM Tomis poate spera că va reuşi in extremis o calificare în Cupa CEV, însă depinde şi de rezultatele pe care le vor înregistra în ultima etapă VfB Friedrichshafen (Grupa A), Tours VB (Grupa C), Marek Dupniţa (Grupa F) şi Arago de Sete (Grupa G). Trebuie precizat că mai sunt disponibile doar două locuri, pentru că ocupanta poziţiei a 3-a din Grupa D (Generali Unterhaching sau ACH Volley Ljubljana) este deja sigură de calificarea în Cupa CEV.

BOJIC, MVP-UL MECIULUI DE LA LODZ. Muntenegreanul Marko Bojic, utilizat şi miercuri pe postul de universal, a fost declarat de către Confederaţia Europeană de Volei (CEV) cel mai bun jucător al partidei. „Cred că am jucat la nivelul nostru maxim în primele două seturi, apoi intrarea noului coordonator al echipei poloneze, Dante Boninfante, a crescut viteza de joc a gazdelor şi nu am mai făcut faţă. Întotdeauna este plăcut să joci în faţa fanilor polonezi. Îi cunosc din sezonul trecut. Sunt extraordinari”, a declarat fostul jucător al echipei Asseco Resovia Rzeszow, campioana Poloniei în sezonul trecut. „Nimeni nu aştepta de la noi să luăm vreun punct în clasamentul acestei grupe foarte dificile. Însă am adunat deja patru şi avem încă şanse de calificare pentru Cupa CEV, ceea ce ar însemna o adevărată performanţă. Astăzi (n.r. - miercuri) am primit o lecţie de volei în ultimul set, după ce jucasem destul de bine în primele două. Am comis prea multe greşeli şi asta ne-a costat”, a spus antrenorul principal al Tomisului, Radovan Gacic. „Nu ne aşteptam să vină atâta lume la acest meci (n.r. - 11.000 de spectatori au fost în Atlas Arena din Lodz!). Eram mari favoriţi şi lideri detaşaţi în grupă, dar fanii au venit totuşi să ne vadă. I-am respectat atât pe ei, cât şi pe adversari, şi am jucat tot meciul la nivelul nostru maxim”, a afirmat extrema Michal Winiarski, internaţional polonez. „Nici nu visam să ne calificăm în play-off din această grupă după numai cinci meciuri! Astăzi am jucat foarte bine, ba chiar aproape de perfecţiune în ultimul set (n.r. - încheiat 25:12!). Dante Boninfante a făcut o treabă foarte bună când l-am introdus în ultimul set. Sunt foarte mândru de toţi jucătorii mei”, a declarat Jacek Nawrocki, antrenorul lui Skra.

SÂMBĂTĂ, CVM TOMIS JOACĂ ÎN BUCUREŞTI. La întoarcerea din Polonia, voleibaliştii constănţeni au rămas în Bucureşti, unde se vor pregăti pentru meciul de mâine cu Steaua Bucureşti, contând pentru etapa a 10-a a Diviziei A1. Partida va începe la ora 16.30 şi va fi transmisă în direct pe Digi Sport 3.