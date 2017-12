CVM Tomis, meci de pregătire pentru Kraljevo

CONSTANŢA A JUCAT SLAB CU KRALJEVO. Înfrângerea din meciul tur contând pentru 16-imile GM Capital Challenge Cup, 1:3 pe teren propriu cu Ribnica Kraljevo, a tulburat serios apele la CVM Tomis Constanţa. Echipa nu se regăseşte după eliminarea din Cupa CEV, în urma eşecului de la Montpellier, şi după înfrângerea suferită în campionat pe terenul lui Dinamo. Mai mult, la o eliminare în faţa unei formaţii ca Ribnica chiar nimeni nu se gândea! „Se pare că nu reuşim să batem o echipă din Serbia. Probabil că suntem şi noi într-o pasă proastă, care durează de o lună de zile. Cred că după meciul de la Montpellier ne-am pierdut puţin încrederea în posibilităţile noastre şi acest lucru s-a văzut, pentru că în mod normal era un meci pe care trebuia să-l câştigăm. Am început bine, am luat primul set, dar nu am reuşit să menţinem ritmul ridicat. Echipa din Serbia şi-a revenit, a pus presiune pe serviciu, iar noi n-am reuşit să construim foarte bine faza de atac”, a încercat să explice Florin Voinea ce s-a întâmplat miercuri seară. „Nu am putut găsi soluţii la tactica pregătită de ei, nu am jucat bine şi am pierdut. Da, am câştigat primul set, dar statisticile arată că am fost buni în atac şi am profitat de greşelile adversarilor. În seturile următoare am jucat slab, ei nu au mai greşit şi... asta a fost. Am avut şi realizări, dar am făcut greşeli pe finalurile de set, ceea ce a făcut diferenţa”, a declarat Sebastian Firpo. „Nu am găsit cele mai bune soluţii la blocaj, de asemenea la preluare şi atac. Am avut doar trei opţiuni pentru postul de extremă şi niciunul dintre aceşti jucători nu a dat satisfacţie. Adversarii au jucat foarte bine în defensivă, ca dovadă că au atins aproape toate mingile atacate de noi”, a spus antrenorul principal Stelio De Rocco. Returul dintre Ribnica şi CVM Tomis are loc joi, 14 ianuarie, de la ora 20.00, în Sala “Vlade Divac” din Vrnjacka Banja (o localitate situată la circa 30 km de Kraljevo).

SE REIA CAMPIONATUL INTERN. Sâmbătă începe returul în Divizia A1 la volei masculin, însă etapa a 12-a programează doar patru partide: CVM Tomis Constanţa - Dacia Buzău; U. Cluj - Steaua Bucureşti; Explorări Baia Mare - Dinamo Bucureşti; Torpi Tg. Mureş - Unirea Dej. Partidele CVM Braşov - VCM Piatra Neamţ şi SCM U. Craiova - Remat Zalău au fost amînate pentru 25 ianuarie, respectiv 26 ianuarie. După duşul rece din GM Capital Challenge Cup, CVM Tomis are o misiune simplă în faţa penultimei clasate, Dacia Buzău. Campionii vor juca în meciul programat în Sala Sporturilor, de la ora 17.00, cu gândul mai mult la returul cu Ribnica Kraljevo, de joi. „Buzăul este un adversar mai modest, dar meciul este util, pentru că avem nevoie de cât mai multe partide împreună. Au venit mulţi jucători noi la echipă şi orice meci ne ajută la omogenizare”, este de părere Florin Voinea. În acest meci va debuta pentru Tomis şi cubanezul Yasser Romero, care joi a primit drept de joc pentru gruparea constănţeană.

Clasament

1. Dinamo Bucureşti 11 9 2 30: 9 20

2. CVM TOMIS 11 9 2 27: 9 20

3. Remat Zalău 11 7 4 24:14 18

4. Explorări Baia Mare 11 7 4 24:16 18

5. Torpi Tg. Mureş 11 7 4 23:17 18

6. VCM Piatra Neamţ 11 7 4 23:19 18

7. Unirea Dej 11 6 5 23:18 17

8. U. Cluj 11 6 5 24:21 17

9. Steaua Bucureşti 11 4 7 18:25 15

10. SCM U. Craiova 11 3 8 13:26 14

11. Dacia Buzău 11 1 10 5:31 12

12. CVM Braşov 11 0 11 4:33 11