CVM Tomis, mesaj pentru suporteri

Joi seară, pe pagina oficială de facebook a Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi pe site-ul oficial al clubului, www.cvmtomis.ro, a fost postat un mesaj pentru suporteri din partea campioanei României la volei masculin. Formaţia de la ţărmul mării se pregăteşte pentru sezonul 2015-2016, unul în care va evolua pentru a patra oară consecutiv în Liga Campionilor şi în care îşi propune să obţină noi rezultate de marcă pentru voleiul constănţean şi românesc. Cu speranţa că numărul suporterilor va fi din ce în ce mai mare la partidele pe care CVM Tomis le va susţine în sezonul următor, jucătorii şi conducerea clubului constănţean mulţumesc fanilor care au fost alături de echipă în sezonul trecut şi pe care vor să-i răsplătească prin meciuri spectaculoase şi prin câştigarea altor trofee.

Iată în continuare mesajul adresat iubitorilor voleiului:

PUNCT ȘI DE LA CAPĂT: “JUCĂM PENTRU VOI”

Bun regăsit, dragi suporteri! Mesajul acesta, care vine după o vară lungă, în care am chibzuit încotro ne îndreptăm, este pentru voi toți cei care ați crezut în noi, ne-ați susținut, v-ați bucurat de victoriile noastre și ați suferit, ca și noi, la înfrângeri. Suntem fericiți că am reușit, prin performanța noastră, să vă aducem într-un număr atât de mare la Sala Sporturilor în luna mai, la meciul în care am câștigat al şaselea titlu de campioană din istoria clubului.

Vrem să vă mulțumim și să vă spunem că ne-ați făcut o imensă bucurie, căci noi jucăm pentru voi. Și vom continua să facem acest lucru și în sezonul competițional 2015-2016. Performanța ne obligă să ținem ștacheta sus și, după ce în 2015 am reușit cea mai bună clasare - prezenţa în Play-off 12 în cea mai importantă competiţie voleibalistică europeană intercluburi - iată-ne acum, pentru a patra oară consecutiv, mândri să reprezentăm voleiul românesc în cea mai importantă competiție, Liga Campionilor, “țintită” de orice club de valoare. După o vară lungă, în care am simțit gustul amar al problemelor financiare chiar și la un asemenea nivel de performanță, iată-ne renăscuți precum pasărea Phoenix din propria cenușă. Acum lăsăm grijile deoparte și jucăm într-o nouă formulă, cu o parte dintre veteranii CVM, câțiva internaționali consacrați și cu mulți jucători tineri, sub aceeași îndrumare de valoare a antrenorului principal Martin Stoev și a secundului Radu Began.

Este anul competițional care ne poartă spre finele celui de-al doilea deceniu al existenței noastre ca echipă, cea mai titrată din voleiul românesc după 1989 încoace. Iar acest lucru ne obligă să fim cei mai buni, chiar dacă nu va fi deloc ușor, pentru că vom lupta pe trei fronturi: în Liga Campionilor, în Divizia A1 și în Cupa României. Așadar, ne bazăm pe voi să fiți acolo unde vă vom aștepta mereu: în tribune. Înaintea fiecărui meci, vă vom saluta, iar la final, vă vom mulțumi!

Acestea sunt, deocamdată, veștile pentru toți cei care ne iubiți. Și vă promitem să vă fim cel puțin la fel de aproape precum ne sunteți voi. Tocmai de acea ne-am gândit la mai multe întâlniri și în afara terenului de volei, pentru că o echipă iubită este o echipă cu mulți suporteri.

Așadar, așteptăm să ne dați sugestii, să ne scrieți unde ați vrea să ne întâlnim și ce așteptări aveți de la noi, jucătorii CVM Tomis Constanța.

Și, nu uitați! Oricât de sus ajungem, JUCĂM PENTRU VOI!