CVM Tomis, neînvinsă în acest campionat

Ultimul meci oficial jucat de CVM Tomis Constanţa în 2008 s-a încheiat cu încă o victorie cu 3-0, a opta consecutivă pentru campioni în actuala ediţie a Diviziei A1. Adversara, Universitatea Cluj, a venit pe Litoral dornică să facă o figură cît mai frumoasă şi a reuşit acest lucru în setul secund. După ce s-au impus clar în primul set, cu 25-16, constănţenii s-au văzut conduşi în actul al doilea, cînd clujenii au avut 6-1, 9-4 şi 15-11! Gazdele au recuperat pe serviciul lui Began, au preluat conducerea cu 16-15 şi au cîştigat setul cu 25-20. Ultimul parţial s-a desfăşurat după aceleaşi coordonate ca şi primul, încheindu-se cu 25-17 pentru CVM Tomis, care a cîştigat partida cu 3-0. Antrenorul Stelio De Rocco a utilizat formaţia de start pînă la mijlocul setului secund, cînd Ashlei a fost înlocuit de Voinea, rămas pe teren pînă la final. În setul 3, după ce Tomis s-a distanţat la 19-12, canadianul a mizat pe Milotin, Toronyai şi Pereu în locul lui Began, Firpo şi Daivison. „Mă bucur că jucătorii au rămas concentraţi şi nu au evoluat cu gîndul la Crăciun şi Sărbători. Este bine că am reuşit să revenim în setul al doilea după ce am fost conduşi, dar nu trebuie să uităm că putem recupera un asemenea handicap doar în campionat, contra echipelor mai slab cotate”, a declarat De Rocco. „A fost o diferenţă clară de valoare, Constanţa este o echipă de Cupele Europene. Noi am venit aici cu gîndul să jucăm cît mai frumos şi sper că am reuşit uneori acest lucru”, a spus după meci constănţeanul Cosmin Ghimeş, coordonatorul de joc al clujenilor.

Au evoluat - Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Lică, Began (cpt.), Macovei, Ashlei, Daivison şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Pereu, Voinea, Miseikis, Milotin şi Toronyai); U. Cluj (antrenor Dănuţ Ciontoş): C. Ghimeş (cpt.) - Vîlcelean, Lotei, Spînu, Badea, Ivankovici şi D. Ghimeş - libero (au mai jucat: D. Pop, Bogdan şi Fuzeşi). Au arbitrat: Cristian Botezatu (Piatra Neamţ) şi Ioan Bîrsan (Iaşi).

Celelalte rezultate: Constam Buzău - Remat Zalău 3-1; Explorări Baia Mare - Ştiinţa Bacău 3-1; VCM Piatra Neamţ - Rapid Bucureşti 3-1; Dinamo Bucureşti - Unirea Dej 3-1. Meciul Torpi Tg. Mureş - Steaua Bucureşti a fost amînat pentru 16 februarie 2009.

Tomis are patru jucători convocaţi la naţionala României

Jucătorii de la CVM Tomis au intrat într-o scurtă vacanţă, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, însă nu şi internaţionalii Began, Voinea, Lică, Pereu şi Toronyai. Cei cinci se vor prezenta la reunirea naţionalelor României şi Ungariei, care vor evolua la începutul lunii ianuarie în turneul de calificare de la Viena, unde mai joacă Austria şi Bosnia-Herţegovina. Cîştigătoarea turneului de la Viena se califică pentru al doilea tur preliminar, în care va întîlni, în mai 2009, alte patru formaţii: Grecia, Portugalia, Slovenia şi Danemarca. Turneele contează pentru preliminariile Campionatului Mondial de volei masculin din anul 2010.

Parteneri instituţionali:

Primăria Municipiului Constanţa, Consiliul Local Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa

Sponsori tehnici:

Hotel Flora, Hotel Malibu, Restaurant Temple, Coca Cola, Mycronic Design, RATC, Account Romconsulting

Furnizori oficiali:

Champions, Mycronic Design

Parteneri media:

Telegraf şi TV Neptun

Sponsori:

Grup Servicii Petroliere, RAJA, Impact, Unirea Shopping Center, Oil Terminal, Alcor Construct, Conpress Group, Polaris M Holding, Coca Cola, Mamaia SA, Emu, Aqua Magic, West House Group, Carrefour şi Telegraf

Clasament

1. CVM TOMIS 13 13 0 39: 3 26

2. VCM Piatra Neamţ 13 12 1 36:11 25

3. Dinamo Bucureşti 13 10 3 33:12 23

4. Explorări Baia Mare 13 10 3 33:19 23

5. Constam Buzău 13 8 5 27:19 21

6. Remat Zalău 13 6 7 27:25 19

7. Steaua Bucureşti 12 6 6 21:24 18

8. U. Cluj 13 5 8 21:29 18

9. Unirea Dej 13 3 10 17:33 16

10. Ştiinţa Bacău 13 1 12 13:37 14

11. Rapid Bucureşti 13 1 12 9:36 14

12. Torpi Tg. Mureş 12 2 10 6:34 14