CVM Tomis nu a depus armele

Pentru campioana României la volei masculin, CVM Tomis Constanţa, partida programată în această seară, de la ora 20.00, în Serbia, la Vrnjacka Banja, reprezintă momentul adevărului. După ce au pierdut surprinzător în tur, în Sala Sporturilor, scor 1:3, voleibaliştii antrenaţi de Stelio De Rocco şi Mircea Dudaş au doar varianta victoriei cu 3:0 sau 3:1, plus câştigarea “setului de aur”, pentru a obţine calificarea în optimile de finală ale GM Capital Challenge Cup. Plecată ieri dimineaţă de la Craiova, formaţia noastră a ajuns după-amiază la Vrnjacka Banja, o localitate situată la 30 km de Kraljevo, acolo unde se va disputa întâlnirea retur din 16-imile de finală ale competiţiei. Voleibaliştii Tomisului s-au antrenat aseară în Sala “Vlade Divac” (1.500 de locuri), cuvântul de ordine în tabăra echipei constănţene fiind victoria. „Am fost foarte supărat după meciul de la Constanţa, când am debutat cu o înfrângere pentru noua mea echipă. În sport este posibil orice şi îi rog pe suporterii noştri să aibă încredere în noi. Putem reuşi surpriza. Îi cunosc pe jucătorii de la Ribnica şi cred că vor fi obosiţi după sărbătorirea Anului Nou (n.r. - în noaptea de 13 spre 14 ianuarie, sârbii au sărbătorit Anul Nou pe stil vechi)”, a spus Dragan Svetozarevic, cel mai bun jucător al Tomisului în manşa tur. „Cu toate că unii sunt pesimişti, eu cred că avem şanse mari de calificare în optimi. În tur am avut mult ghinion şi consider că evoluţia din Sala Sporturilor nu se mai poate repeta şi în Serbia. Nu vrem să ne încheiem traseul european aici”, a declarat Florin Voinea. „Ne dorim revanşa după înfrângerea de la Constanţa şi vrem să demonstrăm că merităm să jucăm mai departe în Europa. Calificarea nu este jucată şi avem şansa noastră, chiar dacă nu mai suntem favoriţi. Trebuie să repetăm evoluţia din primul set din manşa tur, set pe care l-am câştigat fără probleme”, este părerea antrenorului principal Stelio De Rocco.

Partida, care va fi transmisă în direct de Neptun TV, va fi arbitrată de Dimitrios Onopas (Grecia) şi Ivan Momirov (Bulgaria). Echipa care va obţine calificarea la finalul “dublei” CVM Tomis - Ribnica va întâlni, în optimi, echipa germană SCC Berlin, care a câştigat, aseară, cu 3:0 (25:19, 25:11, 25:15), pe teren propriu, meciul retur cu Lausanne UC. În tur, SCC Berlin s-a impus, în Elveţia, cu 3:1.