CVM Tomis nu are speranțe prea mari la Novosibirsk

Astăzi, cu începere de la ora 15.00 (ora României), CVM Tomis Constanța va juca pe terenul vicecampioanei Rusiei, Lokomotiv Novosibirsk, într-un meci contând ca manșă retur din faza play-off 12 a Ligii Campionilor la volei masculin. Partida va avea loc în sala „Sever” din Novosibirsk și va fi televizată în direct de Digi Sport 1. Gazdele sunt mari favorite la calificare după succesul clar din jocul tur, de la Constanța, unde rușii au învins cu 3:0. Reamintim că formația calificată în urma partidelor tur-retur din Cupele Europene la volei este cea care acumulează mai multe puncte pe ansamblul celor două manşe. Se acordă 3 puncte pentru victorie cu 3:0 sau 3:1, 2 puncte pentru victorie cu 3:2, 1 punct pentru înfrângere cu 2:3, 0 puncte pentru înfrângere cu 0:3 sau 1:3. Dacă punctajul general este 3-3 după cele două manşe, se joacă „set de aur“ pentru stabilirea echipei calificate mai departe, indiferent de setaveraj

CALIFICAREA ÎN PLAY-OFF 6 ESTE APROAPE IMPOSIBIL DE OBȚINUT

Pentru a mai putea spera la calificare, Tomis ar trebui să învingă cu 3:0 sau 3:1 la Novosibirsk, variantă puțin probabilă după demonstrația de forță pe care Butko și compania au făcut-o în Sala Sporturilor din Constanța. „Vom vedea ce vom face la returul din Rusia. Trebuie să fim realiști: în opinia mea, pentru noi s-a terminat aventura în Liga Campionilor, în proporție de 99,99%. Ne rămân cele două competiții interne pe care trebuie să le câștigăm, respectiv campionatul și Cupa României, acestea sunt obiectivele noastre de acum încolo. Trebuie să evaluăm situația cât mai bine și să găsim soluții să-i menajăm puțin pe jucătorii experimentați din lotul nostru, pentru ca ei să-și poată reîncărca bateriile. Se vede că sunt puțin obosiți și că este greu să rămână timp de opt luni la rând în forma cea mai bună. Vom vedea cine va juca în meciul retur, probabil că le vom da șanse de a evolua și tinerilor din lot. Este bine ca Aciobăniței și Vologa să mai acumuleze puțină experiență în fața unor astfel de echipe valoroase”, spunea antrenorul principal al Tomisului, Martin Stoev, după jocul de la Constanța.

Dată fiind diferența netă de valoare în favoarea lui Lokomotiv, conducerea tehnică a campioanei României nu mai are prea mari speranțe de la returul de astăzi. Conștient că Tomis se apropie de finalul celei de-a treia participări consecutive în Liga Campionilor, Stoev a conceput o altă strategie de pregătire a întâlnirii de la Novosibirsk. După meciul tur de la Constanța, tehnicianul bulgar a insistat la antrenamente pe acumulările fizice, absolut necesare echipei sale pentru partidele rămase de disputat în competițiile interne din acest sezon. „La Novosibirsk avem ca obiectiv să facem un joc cât mai bun. Cu siguranță, șansele noastre de calificare sunt foarte mici, așa cum s-a văzut din partida tur, dar mergem acolo să facem un meci cât mai frumos, să joace toată lumea, să aibă o experiență frumoasă în Liga Campionilor și cei care până acum nu au apucat să joace așa de mult”, a declarat antrenorul secund Radu Began, care va conduce echipa la returul de astăzi, pentru că Stoev nu a făcut deplasarea în Rusia, din cauza unor probleme personale. „Antrenorul nostru a decis să ofere șansa de a juca și celorlalți componenți ai lotului, dar mergem acolo ca echipă și ne întoarcem ca echipă. Calificarea este foarte greu de obținut, poate chiar imposibil, dar va fi bine pentru echipă ca toată lumea să aibă ocazia de a juca în Champions League”, a spus coordonatorul Andrey Zhekov, căpitanul formației constănțene.

LOKOMOTIV ESTE FAVORITĂ SĂ AJUNGĂ ÎN FINAL FOUR

Dacă va trece de CVM Tomis, Lokomotiv va întâlni în faza play-off 6 a Ligii Campionilor învingătoarea disputei VfB Friedrichshafen - Asseco Resovia Rzeszow. În tur, polonezii s-au impus cu 3:2. Câștigătoarele celor trei dueluri din play-off 6 se vor alătura echipei Berlin Recycling Volleys, organizatoarea turneului final din 28 și 29 martie, care a fost exceptată de la play-off-uri. „Îi văd favoriți pe ruși în fața celor de la Resovia. Cred că anul acesta Lokomotiv are o echipă chiar mai bună decât cea cu care a câștigat Liga Campionilor în 2013, însă acum va avea și adversare mai puternice în Final Four. Acum doi ani au fost formații calificate surprinzător în Final Four, pentru că echipele importante au ieșit în play-off-uri. Trentino, care câștigase trei trofee la rând, a ieșit în play-off 12 în fața lui Dinamo Moscova (n.r. - după „set de aur“ jucat în Italia!). Eu văd acum în Final Four pe Lokomotiv Novosibirsk, Belchatow și Zenit Kazan, alături de Berlin. Îi văd pe cei de la Zenit un pic mai buni decât cei de la Belgorod”, a opinat centrul constănțean Andrei Spînu. „Suntem favoriți pentru Final Four, dar este greu pentru noi să zburăm de fiecare dată până în Europa tocmai de la Novosibirsk, este destul de obositor. Se pare că am avut ceva noroc la tragerea la sorți, pentru că obiectivul nostru este să ajungem în Final Four și este mai ușor să joci contra echipei din Constanța decât cu adversari ca Belgorod sau Kazan, care sunt favoriți la trofeu. Însă ați văzut că Belgorod a pierdut la Ankara, așa că orice este posibil în play-off-uri”, a afirmat slovacul Lukas Divis, extrema lui Lokomotiv.

Iată programul partidelor retur din faza play-off 12: Asseco Resovia Rzeszow - VfB Friedrichshafen (în tur 3:2; se joacă astăzi, de la ora 21.30); Sir Safety Perugia - Jastrzebski Wegiel (în tur 3:2; se joacă astăzi, de la ora 21.30); PGE Skra Belchatow - Cucine Lube Treia (în tur 3:0; se joacă mâine, de la ora 19.00); Zenit Kazan - Copra Volley Piacenza (în tur 3:0; se joacă mâine, de la ora 17.30). Rezultat final: Belogorie Belgorod - Halkbank Ankara 3:1 (14:25, 25:17, 25:16, 25:22) - setul de aur: 11:15 - în tur 1:3.