CVM Tomis nu se regăseşte

Pentru CVM Tomis Constanţa lucrurile nu merg deloc bine în actualul sezon. Eliminaţi din GM Capital Challenge Cup de tânăra formaţie sârbă Ribnica Kraljevo, voleibaliştii antrenaţi de Stelio De Rocco şi Mircea Dudaş au capotat şi în întrecerea internă, cedând aseară, la Baia Mare, 0:3 în duelul cu echipa locală Explorări. Astfel, după ce a învins pe Remat Zalău şi Dinamo Bucureşti, Explorări Baia Mare a câştigat pe teren propriu şi partida cu formaţia constănţeană, dovedind că este o echipă redutabilă acasă. În primul set, Tomis a condus cu 8:7 la primul time-out tehnic, dar Baia Mare a întors rezultatul, 16:11 la al doilea time out-tehnic. Gazdele şi-au păstrat avantajul până la finalul setului, pe care l-au câştigat cu 25:20. Istoria s-a repetat şi în setul secund. 8:6 pentru Tomis, apoi 16:15 pentru Baia Mare şi 25:22 în favoarea echipei pregătite de Marius Botea. În al treilea set Baia Mare a avut 8:7, iar speranţele unei reveniri a campionilor prindeau contur la scorul de 16:14 pentru Tomis la al doilea time-out tehnic. A fost însă un simplu foc de paie, băimărenii adjudecându-şi şi acest set, cu 25:22. Victorie cu 3:0 pentru Explorări Baia Mare, care se menţine pe locul 3 în clasament, în timp ce Tomisul pierde primul loc, la setaveraj, Dinamo revenind în postura de lider. Pentru CVM Tomis este a treia înfrângere în campionat, după cele din duelurile cu Remat Zalău şi Dinamo Bucureşti, etapa a 13-a fiind una cu ghinion pentru constănţeni.

În meciul de la Baia Mare, pentru CVM Tomis au evoluat următorii jucători: Firpo - Svetozarevic, Began (cpt), Macovei, Voinea, Romero şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Sajnberger, Dumitrache, Despotovski şi Szalai). De menţionat faptul că Sajnberger a fost utilizat la Baia Mare pe postul de libero, înlocuindu-l pe Tănăsescu, accidentat în setul secund, după al doilea time-out tehnic. Partida a fost arbitrată de Corneliu Malaxia şi Silvian Lungu (ambii din Bucureşti).

„Se pare că nu am realizat cât de important a fost acest meci. Baia Mare, pur şi simplu, ne-a executat. Am fost depăşiţi la toate capitolele şi cu un astfel de joc nu puteam câştiga. Am început bine primele două seturi, dar în final nu ne-am regăsit. Am acordat câte o şansă fiecărui jucător, dar nimeni nu a strălucit”, a declarat Stelio De Rocco, antrenorul principal al Tomisului.

Celelalte rezultate ale etapei: Steaua Bucureşti - Dacia Buzău 3:0, Unirea Dej - SCM U. Craiova 3:0, VCM Piatra Neamţ - Torpi Tg. Mureş 1:3, Remat Zalău - U. Cluj 3:0, Dinamo Bucureşti - CVM Braşov 3:0.

Clasament

1. Dinamo Bucureşti 13 10 3 33:12 23

2. CVM TOMIS 13 10 3 30:12 23

3. Explorări Baia Mare 13 9 4 30:16 22

4. Unirea Dej 13 8 5 29:18 21

5. Torpi Tg. Mureş 13 8 5 26:21 21

6. Remat Zalău 12 8 4 27:14 20

7. U. Cluj 13 7 6 27:26 20

8. VCM Piatra Neamţ 12 7 5 24:22 19

9. Steaua Bucureşti 13 5 8 23:28 18

10. SCM U. Craiova 12 3 9 13:29 15

11. Dacia Buzău 13 1 12 5:37 14

12. CVM Braşov 12 0 12 4:36 12