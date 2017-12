CVM Tomis, pas decisiv spre finala Cupei României

După ce în campionat a cîştigat două seturi pe teren propriu şi unul la Constanţa, Dinamo Bucureşti a pierdut la zero în faţa campioanei exact cînd nu trebuia, în manşa tur a semifinalei Cupei României! CVM Tomis s-a impus aseară, în Sala Sporturilor, cu 3-0, pe seturi 26-24, 25-20 şi 25-23. Deţinătoarea trofeului a reuşit din nou o prestaţie care a încîntat publicul prezent în Sala Sporturilor, o prestaţie care justifică statutul de cea mai bună echipă din ţară. Cu un joc complet, Tomis a reuşit mereu să iasă din situaţiile grele în care echipa adversă a reuşit să o împingă, mai ales în ultimul set. Bucureştenii au luptat pînă la capăt în fiecare parţial, însă au greşit în momente decisive pentru soarta seturilor. De exemplu, în primul act, oaspeţii au salvat trei mingi de set la 24-21, apoi, la 24-24, Mureşan a fost neatent la o minge uşoară, cu care Dinamo putea să ia conducerea! În setul al treilea, la 17-14 în favoarea lor, bucureştenii au comis mai multe greşeli neforţate, trimiţînd cîteva mingi în aut şi permiţînd gazdelor să revină la 22-19. S-a făcut apoi 24-21, iar oaspeţii nu au mai reuşit decît să salveze două mingi de meci.

„Am mai spus-o şi o repet: ne place să jucăm contra lui Dinamo, pentru că întotdeauna ne face să ne mobilizăm şi să dăm totul pe teren, ne obligă să jucăm cît mai bine. În faţa lor trebuie să rămînem mereu concentraţi şi să reuşim cele mai bune execuţii. Iar ca să progresezi ai nevoie de cît mai multe partide cu echipe valoroase”, a declarat după meci Stelio De Rocco, antrenor principal la Tomis. „Cred că ne-am asigurat calificarea în finală, chiar dacă mai este un meci de jucat. Trebuie să jucăm la capacitate maximă fiecare meci, pentru că vrem să cîştigăm tot pînă la finalul sezonului, dacă se poate. Meciurile cu Dinamo sînt întotdeauna tari, pentru că au jucători de valoare şi vin aici la victorie. Dar şi noi tragem tare la antrenamente şi astăzi (n.r. - ieri) s-a văzut pe tabelă: 3-0 pentru noi!”, a explicat Daivison Ferreira da Silva „Dede”. Tabăra dinamovistă a primit cu demnitate înfrîngerea, recunoscînd superioritatea adversarilor. „Constanţa a fost mai bună astăzi, mai lucidă puţin pe finalurile de set. Are prima şansă la calificare, dar mai e un meci la Bucureşti. Cred că am fost puţin deficitari pe faza de apărare şi la blocaj, însă per total nu am jucat chiar aşa de rău”, a declarat antrenorul principal Daniel Rădulescu. „Mi-a făcut plăcere să revin în sala din Constanţa, mai ales că meciurile cu ei sînt de fiecare dată frumoase şi disputate. Am pierdut astăzi, dar vom încerca să cîştigăm la noi acasă cu 3-0 şi să jucăm setul de aur. Vom vedea ce va fi la retur. Îi felicit pe constănţeni pentru calificarea în Final Four-ul Challenge Cup”, a spus Nemanja Kuburovici, ridicătorul dinamoviştilor, amintindu-şi cu plăcere de sezonul petrecut la Constanţa, 2006-2007.

Returul dintre CVM Tomis şi Dinamo va avea loc miercurea viitoare, în Sala Extreme din Capitală, dar pînă atunci constănţenii vor juca sîmbătă, de la ora 17.00, pe teren propriu, meciul de campionat cu Constam Buzău. Tot aseară, în cealaltă semifinală, VCM Piatra Neamţ a cîştigat sub Pietricica în faţa echipei Steaua Bucureşti, scor 3-1.

Au evoluat formaţiile - CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Lică, Began, Brinkman, Ashlei, Daivison şi Tănăsescu libero (au mai jucat Pereu şi Voinea); Dinamo (antrenor Daniel Rădulescu): Kuburovici - Chiţigoi, Şoloc, Mureşan, Ristoski, Todorovici şi Gavrilovici libero (au mai jucat Bobeanu, Roman şi Romanescu). Au arbitrat Angeluş Cotoanţă (Bucureşti) şi Mirel Zaharescu (Galaţi). Observator: Radu Farmuş (Bucureşti).

Parteneri instituţionali:

Primăria Municipiului Constanţa, Consiliul Local Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa

Sponsori tehnici:

Hotel Flora, Hotel Malibu, Restaurant Temple, Coca Cola, Mycronic Design, RATC, Account Romconsulting

Furnizori oficiali:

Champions, Mycronic Design

Parteneri media:

Telegraf şi TV Neptun

Sponsori:

Grup Servicii Petroliere, RAJA, Impact, Unirea Shopping Center, Oil Terminal, Alcor Construct, Conpress Group, Polaris M Holding, Coca Cola, Mamaia SA, Emu, Aqua Magic, West House Group, Carrefour şi Telegraf