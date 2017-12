CVM Tomis păstrează şanse mici de calificare

Învinsă cu 3:2 în partida tur cu AZS Politechnika Varşovia, contând pentru semifinalele Cupei Challenge la volei masculin, CVM Tomis mai are şanse reduse de calificare în finala competiţiei, ţinând cont de forţa de joc arătată de polonezi în meciul de la Constanţa. Practic, rezultatul le oferă oaspeţilor prima şansă de calificare, Tomis având o singură variantă pentru a ajunge în finală: să câştige returul de la Varşovia, programat mâine, de la ora 19.00, în ”Arena Ursynow” din capitala Poloniei, şi apoi să-şi adjudece setul de aur, care în Cupele Europene departajează echipele aflate la egalitate de victorii pe ansamblul celor două manşe. „Dacă azi am pierdut cu 3:2, poate că la retur câştigăm noi cu 3:2 şi calificarea se decide la setul de aur. Însă avem mult de muncă pentru a câştiga la Varşovia”, a declarat Everaldo Silva, extrema Tomisului. „Am făcut un meci bun şi am încercat să câştigăm, pentru ca la retur să avem măcar şansa setului de aur, însă ei au gestionat mai bine finalurile de set şi au servit foarte bine atunci când au avut nevoie. Aşa e voleiul, cineva trebuie să câştige, cineva trebuie să piardă. Vom încerca să facem un meci bun şi la retur şi vom forţa calificarea”, a spus coordonatorul Marin Lescov.

DIFERENŢĂ CLARĂ DE VALOARE ÎNTRE CELE DOUĂ CAMPIONATE. Victoria polonezilor la Constanţa nu a fost întâmplătoare. Politechnika a practicat un volei modern în acest meci tur şi a fost cea mai valoroasă echipă care a jucat în acest sezon în Sala Sporturilor de pe Litoral. „Asta e diferenţa între cele două campionate. Noi ne batem la titlu, dar am pierdut în faţa echipei de pe locul 8 în Polonia. Dar eu zic că ne-am bătut de la egal la egal în acest meci”, a concluzionat Lescov. Într-adevăr, după ce a arătat la Constanţa, echipa din Varşovia ar câştiga fără probleme campionatul din România! Semnificativ este faptul că, înaintea meciului tur din Cupa Challenge, ambele echipe au jucat în primul tur din play-off-ul campionatul intern. Dar, în timp ce Tomis a jucat cu Steaua, Politechnika a întâlnit multipla campioană a Poloniei PGE Skra Belchatow, formaţie care va juca Final Four în Liga Campionilor!

În vederea returului de la Varşovia, voleibaliştii constănţeni vor face deplasarea în cursul acestei dimineţi, iar vineri seară se vor antrena în sala care va găzdui partida.

FINAL DE SEZON PENTRU BLANCO. Accidentarea lui Juan Carlos Blanco este foarte serioasă! Coordonatorul venezuelean a suferit o fractură la metacarpianul 4 al mâinii drepte şi va fi nevoit să poarte un aparat ghipsat la mână timp de patru săptămâni. Cum sezonul voleibalistic intern se va încheia pe 1 mai, Blanco are şanse minime să mai joace în acest campionat. Moldoveanul Marin Lescov va fi titular la Tomis în meciurile rămase de jucat, iar în campionat, cel mai probabil, rezerva sa va fi juniorul Cezar Bulgaru (17 ani), care şi-a făcut debutul în Divizia A1 la meciul cu Unirea Dej.