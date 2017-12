CVM Tomis păstrează şanse teoretice de calificare

Aseară s-a jucat şi al doilea meci din etapa a patra a Grupei E din Liga Campionilor la volei masculin, grupă din care face parte şi CVM Tomis Constanţa. La Moscova, Dinamo a cedat în faţa lui PGE Skra Belchatow, scor 1:3 (16:25, 25:22, 25:27, 21:25), iar polonezii şi-au asigurat deja calificarea în play-off-12, chiar de pe primul loc, fiind greu de crezut că nu vor mai obţine un punct din ultimele două jocuri. În clasament conduce PGE Skra Belchatow, cu 12p, urmată de Dinamo Moscova 6p, CVM Tomis Constanţa 4p şi Fenerbahce Grundig Istanbul 2p. Vicecampioana României păstrează şanse teoretice de a continua în Cupa CEV sau chiar în Liga Campionilor, dacă va produce surprize la Belchatow şi în ultimul meci din grupă, cel de la Constanţa cu Dinamo.

„În următoarele meciuri vom încerca să jucăm cât mai bine şi, dacă se poate, să producem surprize. Mai sunt şase puncte în joc şi orice este posibil”, susţine Radovan Gacic, antrenor principal la CVM Tomis. „Trebuie să scoatem maximum posibil din aceste două meciuri. Pentru noi este o onoare să jucăm în Liga Campionilor şi trebuie să ne îmbunătăţim jocul ca să reuşim să luăm cât mai multe puncte”, afirmă centrul Sergiu Stancu. „Trecem printr-o perioadă foarte dificilă, nu avem la dispoziţie câţiva jucători importanţi. Din acest motiv şi avem atâtea probleme în joc. Se pare că nu mai avem şanse de calificare, dar niciodată să nu spui niciodată...”, spune şi italianul Daniele Bagnoli, antrenor principal la Fenerbahce.

VALOAREA INDIVIDUALĂ A FĂCUT DIFERENŢA LA ISTANBUL. După ce Tomis reuşise prima victorie din grupă săptămâna trecută, la Constanţa, Fenerbahce Grundig a izbutit acelaşi lucru miercuri seară, la Istanbul, scor 3:2 (25:18, 24:26, 25:23, 20:25, 15:8). A fost un meci de cinci seturi, care a durat peste două ore şi care a fost decis de prestaţia din setul decisiv a universalului Ivan Miljkovic, sârbul fiind de departe cel mai bun jucător de pe teren.

„Ne aşteptam ca ei să joace mai bine în sala proprie, au servit mai bine, iar în cele din urmă valoarea vedetelor pe care le are Fener şi-a spus cuvântul”, a declarat Stancu. „Preluarea nu a fost la fel de bună ca în meciul anterior, dar asta şi pentru că Fenerbahce a servit mult mai bine decât la Constanţa. Mă bucur că Samardzic a debutat destul de bine, după doar două antrenamente cu echipa, şi sunt sigur că în timp jocul lui se va îmbunătăţi”, a spus Gacic. „Este o victorie importantă pentru noi, dar care a venit cam târziu. Constanţa este o echipă cu un echilibru în joc mai bun decât noi. Noi avem perioade în care jucăm la nivel înalt şi perioade cu multe greşeli. Probabil şi din cauza diferenţei de valoare între coordonatori. Ei îl au pe Gonzales, noi jucăm cu al treilea coordonator, un junior de 18 ani, care este talentat şi creşte de la meci la meci, dar care acum nu este prea constant”, a explicat Bagnoli. „Am jucat mult mai concentraţi decât la Constanţa şi am reuşit să menţinem nivelul bun al jocului chiar şi când am fost egalaţi la seturi. Nu ne mai gândim la calificare de acum încolo. Vrem doar ca nivelul jocului să crească de la meci la meci”, a afirmat cubanezul Leonel Marshall, extrema echipei Fenerbahce.