CVM Tomis, pe locul secund la Dobrici

Sâmbătă s-a încheiat turneul de volei masculin de la Dobrici (Bulgaria), la care a participat şi CVM Tomis Constanţa. Vicecampioana României a jucat sâmbătă, în ultima zi a turneului, cu Galatasaray Istanbul, formaţia de pe malul Bosforului impunându-se cu 3:1 (25:23, 29:31, 25:18, 25:18). Galatasaray, echipă antrenată de sârbul Dragan Nesic, a controlat jocul de la un capăt la altul, replica Tomisului fiind mai bună în setul secund, cel câştigat. S-au remarcat universalul bulgar Vladimir Nikolov (căpitanul naţionalei!), care a realizat 25 de puncte, şi extremele Tomislav Coskovic (croat naturalizat turc), cu 21p, şi Bojan Janic (internaţional sârb), cu 13p. De la Tomis, cele mai multe puncte le-au reuşit Ojansivu (21), Terzic (14) şi Spînu (12). Antrenorii Radovan Gacic şi Erkan Togan au trimis în teren următoarea formulă de start: Alexander - Ojansivu, Spînu, Bojovic, Terzic, Bojic şi Ivanov - libero. Din setul al doilea, Lescov l-a înlocuit pe Alexander şi a jucat la coordonare până la finalul partidei. Stancu a fost utilizat în fiecare set, fiind titular în ultimul, în locul lui Bojovic, iar Borota a jucat în seturile 2 şi 4.

În al doilea meci jucat vineri, Galatasaray Istanbul a învins pe Dobrudja 07 Dobrici cu 3:2 (20:25, 25:18, 26:24, 22:25, 15:11). În clasamentul final, Galatasaray a acumulat 8 puncte şi s-a clasat pe primul loc, urmată de CVM Tomis cu 5p, Dobrudja cu 2p şi Levski cu 0p. Meciul dintre Dobrudja şi Levski nu s-a disputat, echipa lui Martin Stoev refuzând să întâlnească formaţia de liga a doua!

„Mă bucur că în sfârşit avem tot lotul la dispoziţie, chiar dacă ultimii doi jucători (n.r. - Bojic şi Ojansivu) au venit direct la Dobrici şi nu au avut timp să se antreneze cu echipa. Am avut în Levski şi Galatasaray două adversare de valoare. Contra bulgarilor evoluţia noastră nu a fost la cel mai înalt nivel, dar am remarcat destule lucruri pozitive în jocul echipei. Au fost şi destule erori, însă la blocaj şi apărare am stat bine. Cu Galata, echipă mai puternică decât Levski, şi noi am jucat mai bine, chiar dacă avem destule aspecte de îmbunătăţit. Cred că suntem pe drumul cel bun pentru a ne îndeplini obiectivele, iar turneul următor ne va ajuta mult să fim pregătiţi pentru primele meciuri oficiale ale sezonului”, a declarat antrenorul principal Radovan Gacic. „În acest turneu am susţinut primele meciuri în formulă completă, după ce au ajuns la echipă şi ultimii doi jucători. A fost un turneu bun pentru noi, iar pentru mine a fost interesant să găsesc cât mai repede modalitatea de a pasa cât mai bine pentru noii veniţi. În concluzie, am văzut unde ne aflăm cu pregătirea înaintea debutului oficial”, a spus coordonatorul Shane Alexander, noul căpitan al Tomisului.

“START” ÎN LIGA CAMPIONILOR PENTRU CVM TOMIS! Ieri, în Sala Sporturilor din Constanţa, jucătorii şi antrenorii de la CVM Tomis au efectuat şedinţa foto în vederea prezentării echipei pe site-ul clubului şi al Ligii Campionilor la volei masculin. După fotografiile individuale, ei au făcut poza de grup care va apărea pe site-ul cev.lu şi pe materialele promoţionale ale grupării constănţene.