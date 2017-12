CVM Tomis, pe ultima linie dreaptă a acestui sezon

Campionii de la CVM Tomis Constanţa se află pe finalul unui sezon extenuant, în care au susţinut numărul maxim de meciuri în Cupele Europene şi în Cupa României! Urmează acum campionatul intern, în care jucătorii pregătiţi de Stelio De Rocco au stat pe teren doar cît a fost nevoie în primele două tururi din play-off. 2-0 cu Unirea Dej şi 3-0 cu Remat Zalău - acestea au fost rezultatele înregistrate de Tomis în faza finală a campionatului. Fără înfrîngere în play-off, constănţenii speră să nu fie nevoie nici în finala cu Dinamo de mai mult de trei partide! „Într-adevăr, sîntem pe ultima sută de metri şi sper să încheiem cît mai repede şi finala campionatului, dacă se poate după doar trei meciuri. Aşteptăm cu nerăbdare această finală şi ne pare rău că nu am avut meciuri şi înainte de Paşti, pentru că astfel am fi încheiat conturile mai devreme şi am fi avut o vacanţă ceva mai lungă. Evident, mai puţin cei care vor fi convocaţi la echipa naţională, pentru că pe 8 mai va trebui să fim la lot”, a declarat unul dintre internaţionalii Constanţei, extrema Florin Voinea. „A mai rămas de jucat doar finala, dar nu este chiar puţin, pentru că programul cuprinde cinci meciuri. Vom vedea cîte vor fi necesare pentru a cîştiga titlul naţional, ori pentru noi sau pentru Dinamo. Vacanţă? Mai e puţin pînă atunci şi vom vedea care dintre noi va avea parte de ea, pentru că unii dintre noi vor merge la echipa naţională!”, a spus şi centrul Radu Began, de asemenea component al lotului naţional. Partidele dintre CVM Tomis şi Dinamo, din finala campionatului naţional, sînt programate la Constanţa - pe 25 şi 26 aprilie, la Bucureşti - pe 29 şi 30 aprilie, apoi din nou la Constanţa, dacă va mai fi necesar, pe 3 mai.