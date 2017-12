CVM Tomis, pentru a treia oară vicecampioană

CVM Tomis Constanţa a terminat pe locul al doilea ediţia 2009-2010 a Diviziei A1 la volei masculin, după trei sezoane în care a cucerit titlul de campioană a României. Este pentru a treia oară când gruparea de pe Litoral termină campionatul pe locul secund, după anii 2005 şi 2006. Noua deţinătoare a trofeului este Remat Zalău, care a primit tricourile şi medaliile de campioni chiar în Sala Sporturilor din Constanţa, aseară, la încheierea ultimului turneu contând pentru grupa valorică 1-4. Remat şi CVM Tomis (câştigătoarea Cupei României) vor reprezenta România în viitoarea ediţie a Cupei CEV, iar Dinamo Bucureşti şi Unirea Dej vor evolua în Cupa Challenge. Explorări Baia Mare s-a calificat pentru Cupa Balcanică, iar Dacia Buzău şi CVM Braşov au retrogradat.

Turneul de la Constanţa s-a încheiat cu un meci spectaculos, între fosta şi viitoarea campioană a ţării. Deja asigurată de poziţia secundă, în urma eşecului suferit de Dinamo în faţa Unirii Dej, CVM Tomis a jucat cu multă ambiţie pentru a învinge echipa din Zalău şi a oferi propriilor suporteri satisfacţia unei victorii în faţa Rematului, după trei eşecuri înregistrate în faţa sălăjenilor, în turneele finale. Oaspeţii au început perfect, au condus cu 2:0 la seturi, dar au fost învinşi cu 3:2 de o echipă constănţeană care a jucat din ce în ce mai bine pe măsură ce trecea timpul, iar scorul pe seturi este edificator: 16:25, 22:25, 25:21, 25:13, 15:9! Din păcate pentru Tomis, meciul a contat doar pentru orgoliu şi pentru palmares... „Am început prost aceste turnee finale, ne-am mai revenit pe parcurs, dar a fost prea târziu. Sunt fericit că am învins Rematul după un meci frumos, care a plăcut spectatorilor. Suntem pe locul secund datorită nouă şi nu pentru că Dinamo a pierdut meciul cu Unirea Dej. Tomis a învins astăzi (n.r. - duminică) campioana!”, a afirmat antrenorul principal al Tomisului, Viktor Sidelnikov. „Zalăul a meritat să fie campioană. Noi am făcut prea multe greşeli ca să emitem pretenţii la titlu”, a declarat Radu Began, căpitanul formaţiei constănţene. „Suntem fericiţi că am câştigat acest titlu, mai ales pentru că majoritatea jucătorilor din lot se află la primul campionat câştigat. A fost un campionat foarte strâns, cu multe echipe care s-au bătut la podium în sezonul regulat. Consider că noi am fost mai echipă decât celelalte şi asta a decis succesul nostru”, a spus Michael Warm, antrenorul principal al echipei din Zalău.

Echipa utilizată de Tomis în meciul cu Unirea Dej: Despotovski - Svetozarevic, Laza, Hernandez, Voinea, Sajnberger şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Began, Dumitrache, Macovei şi Szalai).

Echipa utilizată de Tomis în meciul cu Remat Zalău: Despotovski - Dumitrache, Laza, Macovei, Szalai, Sajnberger şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Voinea şi Began).

Rezultatele înregistrate în turneul de la Constanţa - vineri: Unirea Dej - Remat Zalău 3:0 (25:21, 25:18, 25:22); CVM Tomis Constanţa - Dinamo Bucureşti 3:0 (25:19, 25:22, 25:21); sâmbătă: Remat Zalău - Dinamo Bucureşti 3:0 (30:28, 25:19, 25:21); CVM Tomis Constanţa - Unirea Dej 3:1 (25:20, 21:25, 25:13, 25:19); duminică: Unirea Dej - Dinamo Bucureşti 3:0 (27:25, 27:25, 25:18); CVM Tomis Constanţa - Remat Zalău 3:2 (16:25, 22:25, 25:21, 25:13, 15:9).

Parteneri instituţionali: Primăria şi Consiliul Local Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa

Sponsori: Grup Servicii Petroliere, RAJA, Polaris M Holding, Carrefour, Kay Tonnes Thorkildsen, Aqua Magic, Telegraf, Tutun şi Ziare Conpress Group, Black Sea, Coca Cola, Oil Terminal

Parteneri media: Telegraf, Telegraf Advertising, Neptun TV, Power Media Advertising

Sponsori tehnici: RATC, Restaurant Temple, Hotel Flora, Hotel Malibu, Coca Cola, Mycronic Design, Account Romconsulting, Epic Web, Pozimed

Furnizori oficiali: Champion, Mycronic Design

Clasament final turneu locurile 1-4

1. Remat Zalău 18 13 5 45:22 31

2. CVM TOMIS 18 10 8 35:31 28

3. Dinamo 18 9 9 33:38 27

4. Unirea Dej 18 4 14 21:43 22