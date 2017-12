La numai patru zile după ce a reuşit să ia punct în faţa campioanei Remat Zalău, VCM LPS Piatra Neamţ a recidivat, ieri, în Sala Sporturilor din Constanţa, pe terenul vicecampioanei! Meciul CVM Tomis Constanţa - VCM LPS Piatra Neamţ, din etapa a 13-a a Diviziei A1 la volei masculin, s-a încheiat cu scorul de 3:2 (16:25, 25:21, 21:25, 25:23, 15:7) în favoarea gazdelor, rezultat de care au profitat sălăjenii, care s-au apropiat din nou la două puncte de lider.

CVM Tomis a rămas neînvinsă în acest campionat, însă a muncit din greu pentru a câştiga două puncte, în condiţiile în care nemţenii au condus cu 2:1 la seturi! Cu o preluare foarte bună şi cu universalul Tofan în zi de graţie, oaspeţii au luat un start lansat în meci şi, până să se dezmeticească gazdele, primul set s-a încheiat cu scorul de 16:25! Ljubomir Gerasimov, antrenorul principal al constănţenilor, a efectuat mai multe schimbări în sextetul de start până a nimerit formula ideală, cu Hildebrand coordonator, Merkushev în locul lui David şi Mihăilă libero. La 1:1 pe seturi şi 12:8 în actul al treilea, gazdele s-au văzut deja cu “sacii în căruţă”, iar nemţenii au revenit spectaculos! Scorul a devenit 12:13, 13:16 şi 16:20, graţie serviciilor devastatoare reuşite de Tofan şi Iosif, iar Piatra Neamţ a trecut în avantaj pe tabelă: 1:2 la seturi. Constănţenii au strâns rândurile, Minchev şi Merkushev au fost precişi atât la fileu, cât şi la linia de serviciu, iar CVM Tomis a reuşit să întoarcă rezultatul, pe fondul căderii psihice a echipei adverse. În setul decisiv, Tomis a condus cu 3:0, 6:1 şi 9:3, scor la care meciul era jucat. Formaţia constănţeană şi-a păstrat invincibilitatea în acest campionat, însă va avea o partidă extrem de dificilă în etapa viitoare, programată sâmbătă, când se deplasează la Dej, pentru jocul cu Unirea din etapa a 14-a.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „A fost o victorie greu obţinută, pentru că formaţia adversă a început foarte bine şi a prins încredere. Echipa noastră se omogenizează mai greu, suntem mulţi jucători noi şi mai avem nevoie de timp” - Tyler Hildebrand (jucător CVM Tomis Constanţa). „Ne bucurăm că am câştigat şi am rămas neînvinşi în campionat, chiar dacă am pierdut un punct. Din păcate, astăzi (n.r. - miercuri) am greşit foarte mult la preluare, am dat prea uşor cu serviciul şi am blocat foarte slab” - Andrei Spînu (jucător CVM Tomis Constanţa). „Încă nu avem maturitatea necesară pentru a termina în picioare jocurile acestea mai grele. Din păcate, la 2:1 la seturi şi în condiţiile în care am jucat foarte bine şi în setul 4, am avut o cădere psihică. Pe finalul setului 4, s-a greşit foarte mult serviciul şi asta a fost decisiv. În setul 5 au fost multe greşeli şi de la 7:3 e foarte greu de remontat. S-a văzut că în echipa gazdă sunt mulţi jucători noi şi nu există omogenitate” - Dan Gavril (antrenor principal VCM Piatra Neamţ). „A fost o victorie foarte grea, dar este bine că am câştigat, chiar dacă echipa a jucat mai slab. Sunt nemulţumit de jocul centrilor, care au evoluat slab la blocaj” - Ljubomir Gerasimov (antrenor principal CVM Tomis Constanţa).

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Ljubomir Gerasimov şi Răzvan Parpală): Lescov - Minchev, Began, Macovei, Bahov, David şi Marquinho - libero (au mai jucat: Merkushev, Miklashevich, Hildebrand, Spînu şi Mihăilă - libero); VCM LPS (antrenori Dan Gavril şi Nicolae Buruş): Moisa - Tofan, Mihalcea, Ştefură, Tebieş, Iosif şi R. Gavril - libero (au mai jucat: Matei, Cazacu şi Viţelaru). Au arbitrat: Lucian Năstase (Galaţi) şi Niculae Stan (Bucureşti).

Celelalte rezultate din etapa a 13-a: SCM U. Craiova - Explorări Baia Mare 0:3 (21:25, 24:26, 17:25); Dinamo Bucureşti - Steaua Bucureşti 3:1 (22:25, 25:11, 25:20, 25:19); CSM Bucureşti - CSM U. LPS Suceava 3:0 (25:19, 25:21, 25:15); Remat Zalău - Unirea Dej 3:0 (25:16, 25:23, 25:18); U. Cluj - Torpi Tg. Mureş 3:0 (25:0, 25:0, 25:0).

Clasament

1. CVM Tomis 13 13 0 39:11 36

2. Remat Zalău 13 12 1 38:11 34

3. Dinamo Bucureşti 13 11 2 34:12 31

4. Explorări Baia Mare 13 9 4 29:18 26

5. Unirea Dej 13 7 6 26:23 21

6. VCM Piatra Neamţ 13 5 8 24:27 18

7. CSM Bucureşti 13 5 8 23:26 17

8. Steaua Bucureşti 13 5 8 20:27 16

9. U. Cluj 13 5 8 22:28 15

10. SCM U. Craiova 13 5 8 20:29 15

11. Torpi Tg. Mureş 13 1 12 9:38 3

12. CSMU LPS Suceava 13 0 13 5:39 2