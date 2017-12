CVM Tomis pleacă astăzi la Piatra Neamţ

Sâmbătă este programată prima etapă în Divizia A1 la volei masculin, ediţia 2012-2013. CVM Tomis Constanţa va evolua în deplasare, de la ora 15.00, cu VCM Piatra Neamţ, partida putând fi urmărită în transmisiune directă pe Digi Sport 3. Voleibaliştii constănţeni vor efectua astăzi deplasarea, iar în cursul după-amiezii se vor antrena în sala care va găzdui meciul de mâine.

Se anunţă un joc la îndemâna formaţiei constănţene, care s-a întărit serios în această vară şi vizează cucerirea titlului naţional, după trei campionate câştigate de Remat Zalău. Au venit mulţi jucători importanţi în lotul lui CVM Tomis, care beneficiază acum de multe rezerve de valoare, capabile oricând să intre în teren şi să schimbe soarta unui meci! „Cred că suntem pregătiţi pentru startul sezonului, chiar dacă ne-ar fi prins bine încă două sau trei meciuri de verificare. Însă acesta este programul campionatului şi ne conformăm. Mergem la Piatra Neamţ ca să câştigăm! Vrem să începem cu dreptul acest sezon şi să ne pregătim în linişte pentru partidele următoare”, a declarat antrenorul principal Radovan Gacic. „Chiar dacă nu am avut aşa multe meciuri amicale, pentru că nu a fost timp, eu cred că suntem pregătiţi. Au fost două turnee puternice, la Dobrici şi la Constanţa, în care am întâlnit adversari de valoare, în faţa cărora a trebuit să ne concentrăm la maxim. Suntem pregătiţi să începem campionatul, iar în cele trei săptămâni care mai sunt până la meciurile de foc avem timp să ajungem în formă maximă”, a spus centrul Andrei Laza. „Cu siguranţă suntem pregătiţi să începem campionatul! Aşteptăm de mult timp primul meci oficial şi sperăm să ne întoarcem de la Piatra Neamţ cu o victorie”, a afirmat extrema Dan Borota, noul căpitan al Tomisului.