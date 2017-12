CVM Tomis pleacă astăzi spre Berlin

Vicecampioana României la volei masculin, CVM Tomis Constanţa, se pregăteşte pentru cele mai dificile opt zile din acest sezon, în care vor juca trei meciuri de “foc”: dubla cu SCC Berlin, din 16-imile Cupei CEV (mâine în deplasare, de la ora 20.30, şi miercurea viitoare pe teren propriu, de la ora 20.15) şi întâlnirea cu Dinamo Bucureşti, din etapa a 7-a a Diviziei A1 (sâmbătă, de la ora 17.00, la Constanţa). Sunt trei partide care pot influenţa în bună măsură îndeplinirea celor două obiective rămase de atins în acest sezon pentru voleibaliştii constănţeni, respectiv campionatul şi parcursul în Cupele Europene.

Adversara Tomisului din Cupa CEV este una dintre cele mai puternice formaţii înscrise în ediţia 2010-2011 a celei de-a doua competiţii inter-cluburi din voleiul european. SCC Berlin are numai victorii în actualul sezon din Bundesliga, 7, între care şi una în deplasare, scor 3:2, cu vicecampioana Generali Haching, una dintre cele două reprezentante ale Germaniei în Liga Campionilor. „Echipa din Berlin nu are nicio înfrângere în acest campionat şi a câştigat pe terenul lui Generali Haching, vicecampioana Germaniei. Din ce mi-am dat seama, au utilizat cam toţi jucătorii din lot pe parcursul acestor etape. Am văzut statisticile acestor partide, am studiat şi pe video felul cum joacă. Sper să le putem face faţă în cele două meciuri”, a declarat Viktor Sidelnikov, antrenor principal la CVM Tomis. „Am avut ocazia să evoluez împotriva câtorva dintre jucătorii de la Berlin şi îi cunosc destul de bine. În opinia mea, din punct de vedere valoric, se detaşează cele două extreme, Hidalgo şi Smedins, doi jucători puternici şi care atacă foarte multe mingi. De asemenea, universalul german Fuchs, când prinde o zi foarte bună, poate să “omoare” echipa adversă. În concluzie, nu ne va fi deloc uşor...”, a spus şi danezul Tomisului, Mads Ditlevsen.

Voleibaliştii constănţeni vor efectua astăzi deplasarea în Germania, iar în această seară se vor antrena în Sommeringhalle din Berlin, sala care va găzdui jocul de miercuri. Lotul care face deplasarea cuprinde 11 jucători, inclusiv David şi Sigoli, care au drept de joc numai în Cupele Europene. „Sper că suntem pregătiţi pentru acest meci tur, deşi există multe probleme la echipă. Din păcate, sunt jucători care nu vor face deplasarea la Berlin, Merkushev (n.r. - nu are viză pentru Germania) şi Zahar (n.r. - la 16 ani, este prea tânăr pentru un meci atât de dificil). În plus, cei doi jucători transferaţi săptămâna trecută (n.r. - brazilianul Anselmo Sigoli şi ungurul Zoltan David) doar s-au antrenat cu noi şi vom vedea ce vom face, pentru că mai au nevoie de timp pentru adaptare, pentru comunicarea cu ceilalţi jucători. Ei mai au de recuperat şi la capitolul pregătire fizică, pentru că nu au jucat niciun meci în acest sezon”, a mai spus Sidelnikov. Partida SCC Berlin - CVM Tomis Constanţa va fi transmisă în direct de Neptun TV.