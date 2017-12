CVM Tomis pregăteşte derby-ul cu Remat

Etapa a 14-a a Diviziei A1 la volei masculin, a treia din retur, debutează mâine cu două partide, ambele urmând a fi televizate. De la ora 17.00 (în direct pe Digi Sport 3) are loc meciul Universitatea Cluj - SCM U. Craiova, iar de la ora 19.30 (în direct pe Digi Sport 1) se va juca derby-ul etapei, Remat Zalău - CVM Tomis Constanţa. Întâlnirea găzduită de Sala Sporturilor din Zalău va opune campioanele ultimilor şase ani: constănţenii au câştigat titlul naţional între 2007 şi 2009, iar sălăjenii între 2010 şi 2012. În acest sezon, Remat n-a reuşit achiziţii prea bune, iar ca urmare nici evoluţiile din campionat şi din Liga Campionilor nu au fost strălucite. Campionii au pierdut toate meciurile jucate în Liga Campionilor, acumulând un singur punct, iar în Divizia A1 ocupă locul 5, cu doar şase victorii în 12 meciuri disputate. Clubul nu traversează o perioadă prea bună din punct de vedere financiar, motiv pentru care în iarnă a renunţat la extremele Robinson Alessandro Dvoranen şi Silmar Antonio de Almeida, aducând alţi doi brazilieni, coordonatorul Marcos Barbosa Cavalari şi extrema Paulo Anchieta Veloso Pinto. De asemenea, nici antrenorul principal Mariusz Sordyl nu a acceptat reducerea de salariu propusă de club, fiind înlocuit cu Aurel Vlaicu, fost jucător şi antrenor secund la gruparea din Zalău.

În ciuda modificărilor din lotul adversarilor din Zalău, constănţenii nu subestimează Rematul. „Îl au pe Nagy, care este un jucător foarte bun, au trei jucători pe centru foarte buni (n.r. - internaţionalii Birău, Mihalcea şi Gheorghiţă), dar şi noi avem centri foarte buni. Loturile sunt mult diferite faţă de sezonul trecut. Tomis poate este puţin mai completă decât anul trecut, chiar dacă acea echipă avea un plus în atac, datorită lui Philip Maiyo. Am urmărit Zalăul în cele două meciuri din retur şi cred că nici noi, nici ei nu suntem încă la potenţial maxim”, afirmă antrenorul principal Martin Stoev, care a pregătit Tomisul şi în campionatul trecut, până în etapa a 18-a din sezonul regulat. „Nu contează lotul pe care Zalăul îl are la ora actuală. Eu ştiu atât: mergem acolo să jucăm contra câştigătoarei ultimelor trei campionate şi vrem să ne întoarcem cu trei puncte din această deplasare. Nu trebuie să-i subestimăm pentru că lotul de acum ar fi mai slab decât în anii trecuţi. Sperăm la un joc bun şi să venim acasă victorioşi”, spune universalul Adrian Gontariu.