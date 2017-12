CVM Tomis pregăteşte meciul contra campioanei Remat

Duminică, în etapa a 7-a a Diviziei A1 la volei masculin, CVM Tomis Constanţa va juca pe terenul campioanei en titre, Remat Zalău. Meciul va avea loc în sala Liceului cu Program Sportiv “Avram Iancu” din Zalău, cu începere de la ora 18.00, şi va fi transmis în direct de postul Digi Sport. Partida va opune ocupantele primelor două locuri în clasament, singurele echipe din campionat neînvinse după şase etape: Remat are 18 puncte, maximum posibil, iar Tomis a acumulat 16 puncte. Constănţenii au pierdut două puncte pentru că două dintre victorii au fost cu scorul de 3:2, cele din partidele cu Explorări Baia Mare şi VCM Piatra Neamţ.

Derby-ul campionatului găseşte formaţia constănţeană într-o situaţie relativ delicată, din cauza accidentărilor de lungă durată ale extremelor Stoykov şi Plotyczer. Tomis îi are la dispoziţie pentru zona 4 doar pe Voinea, Dragoş Pavel şi Zahar, în timp ce Mihăilă, de meserie libero, poate intra ca schimbare, în linia a doua, pentru apărare şi preluare. „Cu siguranţă va fi cel mai dificil meci din acest campionat, până acum. Un meci cu atât mai dificil cu cât ne lipsesc doi jucători importanţi, ambii accidentaţi. În plus, Maiyo va ajunge în România abia vineri, din motivele pe care le cunoaşteţi. Deocamdată, nu ştiu în ce stare psihică se va afla el, după decesul tatălui, pentru că fizic nu are probleme. S-a antrenat foarte bine în ultima perioadă, iar câteva zile cât a lipsit de la pregătire nu se vor simţi. Problema va fi starea lui psihică”, a declarat antrenorul principal Martin Stoev.

Reamintim că Philip Maiyo a fost nevoit să plece sâmbătă în Kenya, după ce a fost anunţat că tatăl său a decedat. Jucătorul african este aşteptat să ajungă înapoi în România vineri, ziua în care coechipierii săi vor pleca din Constanţa spre Tg. Mureş. Acolo, voleibaliştii constănţeni se vor antrena şi vor înnopta, urmând ca sâmbătă dimineaţă să-şi continue drumul spre Zalău.