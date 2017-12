CVM Tomis pregăteşte meciul cu Dinamo

Mâine, de la ora 17.00, Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui meciul dintre CVM Tomis şi Dinamo Bucureşti, din etapa a 13-a a Diviziei A1 la volei masculin. Este al doilea joc consecutiv pe teren propriu pentru constănţeani, care sunt lideri ai clasamentului şi vizează încă o victorie de trei puncte. O victorie care să fie dublată şi de o evoluţie superioară celei de sâmbăta trecută, de la succesul cu 3:1 în faţa echipei VCM Piatra Neamţ.

„Mă bucur că am câştigat trei puncte cu Piatra Neamţ, chiar dacă jocul echipei noastre poate fi mult mai bun decât a fost sâmbăta trecută. Importantă a fost victoria şi faptul că am rămas pe primul loc. La fel şi în cazul jocului meu. Este loc de mai bine, dar important este să fiu la nivel maxim în play-off. Până atunci, obiectivul nostru e să adunăm cât mai multe puncte şi să terminăm în zona primelor patru locuri”, a declarat libero-ul Tomisului, Marko Samardzic. Fostul internaţional sârb a debutat cu această ocazie în campionatul României, pentru că el nu a avut drept de joc în tur, fiind legitimat după încheierea perioadei de transferuri în Divizia A1.

DINAMO ESTE MAI OMOGENĂ, TOMIS ARE JUCĂTORI MAI VALOROŞI. Formaţia bucureşteană s-a aflat de fiecare dată în ultimele campionate în lupta pentru podium, iar acest sezon nu face excepţie. Dinamo nu a făcut multe transferuri vara trecută şi se bazează pe un grup de jucători care evoluează de mult timp împreună, cum ar fi Despotovski, Roman, Crăciun, Şoloc, Mureşan şi Dincă. „Cred că valoarea noastră individuală este superioară lotului pe care îl are Dinamo, iar antrenorul Martin Stoev va şti să anuleze acest handicap de omogenitate faţă de echipa adversă”, consideră centrul Sergiu Stancu. „Tomis are în fiecare an o echipă nouă, în fiecare an schimbă mulţi jucători, însă cei care vin au mare valoare. Foarte importantă este şi calitatea jucătorilor. Dacă noi am avea şase jucători de valoare medie care să joace împreună cinci ani, tot nu am câştiga nimic. Este foarte importantă valoarea individuală a jucătorilor, dar şi ca antrenorul să reuşească să formeze un grup unit din acest lot”, spune antrenorul principal al formaţiei constănţene, Martin Stoev.

ASTĂZI, CUPLAJ VOLEIBALISTIC LA PIATRA NEAMŢ. Etapa a 13-a a Diviziei A1 este deschisă de cuplajul de la Piatra Neamţ, ambele partide fiind transmise în direct pe Digi Sport 3. De la ora 17.00, băieţii de la VCM LPS vor primi vizita campioanei Remat Zalău, iar de la ora 19.30, fetele de la VC Unic LPS vor întâlni pe SCM U. Craiova.