CVM Tomis pregăteşte meciul cu Steaua

Reveniţi acasă după o săptămână, în care au parcurs traseul Constanţa - Craiova - Kraljevo - Baia Mare - Constanţa, voleibaliştii de la CVM Tomis şi-au reluat aseară antrenamentele în Sala Sporturilor. Următorul meci de campionat este programat sâmbătă, de la ora 17.00, la Constanţa, adversara campionilor fiind Steaua Bucureşti. Cucerirea unui nou titlu naţional, al patrulea consecutiv, este acum singurul obiectiv al grupării constănţene, care a câştigat Cupa României, dar a fost eliminată din Cupele Europene. „Ne-a rămas doar campionatul, dar în ultima etapă am arătat că gândurile încă nu ni s-au clarificat şi că nu suntem încă pe drumul cel bun. Sper ca toată lumea care suntem pe aici să ne strângem laolaltă şi să obţinem rezultatele necesare pentru titlu. Am jucat eu mai bine în ultima perioadă? Voleiul este un sport colectiv şi puţin contează când unul joacă mai bine şi ceilalţi nu. Câştigăm împreună, pierdem împreună”, spune centrul Petrişor Macovei, jucătorul Tomisului aflat în formă foarte bună în această perioadă. „Mai este destul de jucat în acest campionat. Pentru noi este important să câştigăm meciurile de acasă cu Dinamo şi Zalăul, dar şi care va fi a patra echipă în play-off. Mai au şanse formaţiile din Tg. Mureş şi Piatra Neamţ, de aceea şi rezultatele contra acestor echipe vor fi extrem de importante”, consideră Mircea Dudaş, antrenorul secund al Tomisului. „Sunt încrezător că putem să ne îndeplinim obiectivul în campionat, chiar dacă am înregistrat mai multe înfrângeri decât în alte sezoane. Pentru aceasta însă trebuie să crească responsabilitatea fiecărui jucător. Ne pregătim bine pentru meciuri, studiem celelalte echipe, dar uneori ceva nu merge bine. Personal, cred în continuare că această echipă are calităţile necesare pentru a deveni campioană”, a declarat antrenorul principal Stelio De Rocco, aflat pentru al treilea sezon consecutiv pe banca tehnică a formaţiei de pe Litoral.

Etapa a 14-a a Diviziei A1 la volei masculin a început ieri, la Cluj-Napoca: Universitatea - Unirea Dej 0:3 (25:27, 18:25, 19:25). Sâmbătă mai sunt programate partidele CVM Braşov - Explorări Baia Mare şi SCM U. Craiova - VCM Piatra Neamţ. Întîlnirea Dacia Buzău - Remat Zalău are loc duminică, în timp ce jocul Torpi Tg. Mureş - Dinamo Bucureşti a fost amânat pentru 9 februarie. Clasament: 1. Dinamo 23p (setaveraj: 33:12); 2. CVM TOMIS 23p (30:12); 3. Dej 23p (32:18); 4. Baia Mare 22; 5. Tg. Mureş 21p (26:21); 6. Cluj 21p (27:29); 7. Zalău 20p; 8. Piatra Neamţ 19p; 9. Steaua 18p; 10. Craiova 15p; 11. Buzău 14p; 12. Braşov 12p.