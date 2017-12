CVM Tomis pregăteşte partida cu Unirea Dej

CVM Tomis va evolua pe teren propriu în etapa a 8-a a Diviziei A1 la volei masculin, adversara constănţenilor fiind Unirea Dej. Meciul va avea loc sâmbătă, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, şi va fi transmis în direct de Neptun TV. La câteva zile după eşecul de la Zalău (1:3 cu Remat), primul din acest campionat, atmosfera în tabăra constănţeană este bună. Voleibaliştii de pe Litoral s-au întors de la Zalău luni seară, iar de marţi au revenit la antrenamente. „Unirea Dej este o formaţie pe care o vom studia pe video şi vom încerca să stabilim tactica adecvată. Ştiu că are în lot doi-trei jucători de valoare şi că este o echipă care evoluează bine pe teren propriu, dar pe care sunt sigur că o putem învinge sâmbătă şi să câştigăm trei puncte”, a declarat antrenorul principal al formaţiei constănţene, Martin Stoev. „Nu am văzut până acum Unirea Dej, dar am înţeles că nu este la fel de puternică precum Remat Zalău. Vom încerca să ne revanşăm în faţa suporterilor după acea înfrângere şi să reluăm şirul victoriilor. Atmosfera în echipă este bună şi sper să jucăm din ce în ce mai bine în etapele următoare”, a spus coordonatorul Juan Carlos Blanco.

ETAPA A 8-A ÎNCEPE AZI. Programate iniţial sâmbătă, două dintre meciurile etapei a 8-a din Divizia A1 la volei masculin au fost devansate pentru astăzi, ambele urmând să înceapă la ora 17.00. Este vorba despre întâlnirile Explorări Baia Mare - U. Cluj şi SCM U. Craiova - Steaua Bucureşti, a doua fiind transmisă în direct de Digi Sport 3.