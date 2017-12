CVM Tomis pregăteşte returul de mîine, cu Remat Zalău

Voleibaliştii constănţeni revin astăzi la antrenamente, pentru a pregăti returul cu Remat Zalău, din sferturile de finală ale Cupei României, meci programat miercuri, de la ora 15.00, în Sala Sporturilor. Ajunşi acasă abia în cursul nopţii de duminică spre luni, campionii au primit o binemeritată zi liberă, după cele două meciuri susţinute sîmbătă şi duminică. Began şi compania vor juca miercuri pentru a treia oară în opt zile împotriva formaţiei sălăjene, pînă acum scorul la victorii fiind egal, 1-1. Înfrîngerea de sîmbătă, 1-3 în campionat, a fost prima pentru CVM Tomis Constanţa în Divizia A1! „Ne-au văzut punctele slabe în meciul de cupă, iar noi nu am găsit soluţii pentru a-i contracara. Noi am prins o zi mai slabă, iar Zalăul a profitat, pentru că nu are deloc echipă rea. Sînt foarte buni la blocaj şi îl au pe Gontariu, care nu degeaba este convocat la naţională. E bine că se bagă bani la echipa din Zalău, mă bucur că un centru de tradiţie al voleiului românesc se ridică din nou”, a declarat Radu Began. Căpitanul Tomisului spune că nu vor fi probleme în continuare: „Cu înfrîngerea asta rămînem! Nu cred că mai pierdem vreun meci în acest campionat. A fost şi conjunctura asta cu meciul de cupă, e greu să faci două meciuri bune la rînd cu aceeaşi echipă, în deplasare. În plus, Zalăul a jucat cu foarte multă ambiţie, pentru că toată lumea vrea să bată Constanţa!”

Directorul sportiv al grupării constănţene, Milen Uzunov, era şi el dezamăgit după înfrîngerea de la Zalău. „Eu, personal, visam să încheiem campionatul fără înfrîngere, dar n-a fost să fie. Altfel, eşecul nu este o problemă, sîntem încă în grafic. Jucătorii din Zalău se ambiţionează împotriva formaţiilor puternice, iar în meciul de sîmbătă au fost mult mai motivaţi, pentru că vor să prindă primele patru locuri înainte de play-off şi să ajungă în Cupele Europene. Echipa noastră, după victoria de miercuri, a crezut că totul va fi mai uşor. Jucătorii au abordat meciul puţin relaxaţi şi nu au prins o zi prea bună. Pe de altă parte, înfrîngerea ne-a prins bine, pentru că vom aborda mult mai motivaţi meciul de la Piatra Neamţ”, a declarat Uzunov, referindu-se la derby-ul campionatului, cu VCM Piatra Neamţ, programat sîmbătă, de la ora 16.00, în Sala Ceahlăul. Dar pînă atunci, Tomis va încerca să se califice în semifinalele Cupei României, avînd prima şansă în faţa Rematului după victoria cu 3-1 din turul de la Zalău. Returul va avea loc miercuri, în Sala Sporturilor din Constanţa, de la ora 15.00.