CVM Tomis pregăteşte “săptămâna Baia Mare - Dej”

Divizia A1 la volei masculin continuă în ritm accelerat, ultimele patru etape din sezonul regulat fiind programate în ritmul miercuri - sâmbătă - miercuri - sâmbătă. CVM Tomis Constanţa va juca trei partide la rând pe teren propriu, dintre care două săptămâna aceasta, cu Ştiinţa Explorări Baia Mare (miercuri) şi cu Unirea Dej (sâmbătă). Săptămâna viitoare, constănţenii vor primi vizita Stelei Bucureşti, miercuri, iar sâmbătă se vor deplasa la Craiova, pentru ultimul meci din sezonul regulat. Un program avantajos pentru vicecampioana României, care cu greu mai poate pierde primul loc înaintea play-off-ului, urmând să aibă astfel avantajul de a juca mai multe partide pe teren propriu în fiecare tur din faza finală a campionatului (sferturi de finală, semifinale, finală). Toate jocurile pe care Tomis le va susţine pe teren propriu vor avea loc în Sala Sporturilor din Constanţa şi vor începe la ora 17.00. Adversarele Tomisului de săptămâna aceasta, Explorări Baia Mare şi Unirea Dej, sunt echipe de alt calibru comparativ cu formaţiile întâlnite săptămâna trecută, Universitatea Cluj (învinsă cu 3:0) şi Phoenix Şimleul Silvaniei (învinsă cu 3:1). Au fost însă două deplasări din care formaţia de pe Litoral a revenit acasă cu maximum de puncte, păstrându-şi poziţia fruntaşă în clasament.

„Sunt mulţumit de modul cum a jucat echipa în cele două meciuri de săptămâna trecută, cu excepţia setului al treilea al partidei de la Şimleu. Probabil că, după două seturi câştigate uşor, jucătorii au crezut că meciul e deja încheiat, însă echipa gazdă a început să joace foarte bine, iar noi am greşit mai mult decât trebuia şi am pierdut setul. Important este că ne-am revenit imediat şi am încheiat meciul în setul patru. Eu îi înţeleg şi pe jucători, pentru că nu a fost uşor ca după cantonamentul din Bulgaria să stea iarăşi patru-cinci zile departe de casă şi să se antreneze la Zalău. În plus, nici motivaţia nu a fost prea mare împotriva unor echipe cum sunt cele din Cluj şi din Şimleu”, a declarat antrenorul Martin Stoev. „Au fost meciuri în care antrenorul a încercat mai multe scheme de joc şi a rulat toţi jucătorii din lot. Vine play-off-ul, vor fi şi meciuri pe care le vom juca în două zile consecutiv şi trebuie ca toţi să fie pregătiţi ca să joace. Ne-a prins bine şi cantonamentul de la Dobrici, ne-am antrenat bine şi asta se vede la meciuri. Am mai legat relaţiile de joc, iar cu pregătirea fizică ne-am pus la punct”, a spus centrul Andrei Laza. „Nu au fost meciuri atât de uşoare cum s-ar putea crede. Nu este uşor să stai zece zile la Dobrici, apoi să stai o zi acasă şi iar să pleci pentru aproape o săptămână. A fost destul de greu să ne mobilizăm şi să avem constanţă în joc la un nivel ridicat, dar am luat cele şase puncte pe care ni le-am propus şi asta e cel mai important”, a afirmat universalul Adrian Gontariu.