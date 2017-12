CVM Tomis pregăteşte turneul de la Zalău

Vineri va începe la Zalău turneul al treilea din cadrul grupei valorice 1-4 a Diviziei A1 la volei masculin, grupă în care joacă Remat Zalău, Dinamo Bucureşti, CVM Tomis Constanţa şi Unirea Dej. Echipa constănţeană, antrenată de Viktor Sidelnikov şi Mircea Dudaş, se află de luni în Zalău şi se antrenează în localitate cu gândul la revanşă după înfrângerile suferite în turneele anterioare. „Consider că evoluţiile echipei noastre au fost în creştere. După ce în primul turneu am jucat destul de slab, în al doilea jocul s-a îmbunătăţit, dar tot nu am reuşit mai mult de o victorie. La Dej, Zalăul ne-a bătut jucând foarte bine, iar cu Dinamo am făcut un meci foarte strâns, pe care, cu puţină atenţie, ar fi trebuit să-l câştigăm. Din păcate, ne lipseşte un jucător valoros pe atac, care să decidă în momentele importante. Sau, mai bine spus, ne lipseşte puterea de concentrare în momentele importante, mai ales pe finaluri de set”, a caracterizat antrenorul secund Mircea Dudaş evoluţia Tomisului în primele două turnee finale. Dudaş a exemplificat ce înseamnă “jucător decisiv” cu danezul Mads Ditlevsen, de la Remat Zalău, „sau Dan Borota, care şi el a jucat foarte bine în meciul cu noi”. În sezoanele trecute, CVM Tomis avea mai mulţi astfel de trăgători în lot, ca Erkan, Gontariu, Gabrych, Ashlei, Dede, Lică sau Miseikis... „La Dinamo nu este acum un asemenea jucător determinant, dar echipa este foarte omogenă. Nu au ieşit în evidenţă cu ceva deosebit, dar au luptat. Aş spune că şi-au dorit mai mult victoria, ca să utilizez un clişeu din fotbal...”, a adăugat Dudaş. Reamintim că, în primele două turnee ale grupei valorice 1-4, Tomis a obţinut doar două victorii, ambele cu Unirea Dej, fiind învinsă de Remat Zalău şi Dinamo Bucureşti.

Turneul al treilea va avea loc în Sala Sporturilor din Zalău, la sfârşitul acestei săptămâni, iar programul formaţiei constănţene arată astfel: vineri cu Dinamo Bucureşti (ora 16.30), sâmbătă cu Unirea Dej (ora 16.30) şi duminică în compania gazdelor de la Remat Zalău (ora 19.00). Astăzi, de la ora 11.00, la Bucureşti, se va desfăşura Adunarea Generală Ordinară a Federaţiei Române de Volei.