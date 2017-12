CVM Tomis pregăteşte ultimele meciuri ale finalei

Voleiul constănţean se pregăteşte pentru sărbătoare! Club Volei Municipal Tomis Constanţa are mari şanse să cîştige al doilea titlu naţional consecutiv, înaintea ultimelor trei meciuri din finală, programate sîmbătă, duminică şi luni, de la ora 16.00, în Sala Sporturilor din Constanţa. După cele două partide jucate la Piatra Neamţ, la sfîrşitul săptămînii trecute, scorul este egal, 1-1, astfel că actualei campioane îi sînt necesare două victorii, pe teren propriu, în duelul cu Volei Club Municipal Piatra Neamţ, pentru a-şi păstra titlul. Iar aceste succese sînt la îndemîna voleibaliştilor pregătiţi de Stelio De Rocco şi Massimiliano Giaccardi, mai ales că în acest sezon nicio echipă nu a cîştigat pe Litoral! Totuşi, ultimul meci jucat la Piatra Neamţ nu le-a ieşit încă din minte constănţenilor, care au pierdut, cu 3-1, deşi cîştigaseră primul set. „Să joci două meciuri la rînd în deplasare, în două zile, este foarte greu. Am făcut un meci foarte bun sîmbătă, iar în cel de duminică am început bine, am luat primul set, am crezut că va fi la fel de uşor, dar nu s-a întîmplat asta... Adversarii au continuat să creadă în victorie, chiar şi după primul set, iar noi ne-am pierdut puţin încrederea la serviciu şi nu am reuşit să blocăm. Acestea au fost cauzele înfrîngerii, plus faptul că nu am găsit soluţii să ne adaptăm la serviciile lor planate”, a explicat antrenorul secund Massimiliano Giaccardi. „Nu ştiu dacă în afară de noi a mai cîştigat vreo altă echipă la Piatra Neamţ, în acest campionat. Ei joacă destul de bine pe teren propriu, iar noi nu am mai fost la fel de mobilizaţi ca în prima zi şi acest lucru s-a văzut. Nu am mai avut concentrare în joc şi gazdele ne-au taxat”, spune Florin Voinea, în timp ce căpitanul Tomisului, Radu Began, a sintetizat: „Cam la toate capitolele în meciul acesta (n.r. - cel de duminică) nu a mers mai nimic. Ei au prins curaj şi aşa au reuşit să ne învingă!” Pentru a pregăti optim întîlnirile decisive pentru titlu, voleibaliştii Tomisului vor intra astăzi, la prînz, în cantonament, la Hotelul “Oxford”.